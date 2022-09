Era divorciada, trabajó en un fast food y casi cancela su boda real: Letizia Ortiz celebra sus 50 años

Posteado en: Actualidad, Internacionales

1. Letizia Ortiz nació en el sanatorio Miñor de Oviedo el 15 de septiembre de 1972. Según la teoría más extendida, se llama así, con “z” en lugar de con “c”, porque el encargado del registro civil al que acudió su padre era italiano y escribió el nombre como se hace en su país. Otra teoría asegura que es por el nombre de una cantante que le gustaba mucho a su mamá.

Por infobae.com

2. Su abuelo materno, Francisco Rocasolano, fue taxista en Madrid. Su abuelo paterno, José Luis Ortiz Velasco, era vendedor de máquinas de escribir Olivetti.

3. Su padre, Jesús Ortiz trabajaba en radio Oviedo y con el tiempo fue director de Antena 3 Radio. Su mamá, Paloma Rocasolano era enfermera. La familia se completó con sus hermanas Telma y Erika.

4. En su casa había un piano y las hermanas aprendieron a interpretar algunas piezas. También tocaron la guitarra, pero ninguna se apasionó por la música.

5. Para las vacaciones, los cinco se subían al Lada todoterreno familiar y recorrían miles de kilómetros para conocer Francia, Holanda, Bélgica, Italia y otros países europeos.

6. Es la primera mujer que alcanza el trono de España sin tener linaje monárquico.

7. Letizia y sus hermanas estudiaron en una escuela pública, La Gesta 1.

8. Como su mamá debía realizar guardias médicas, Letizia y sus hermanas merendaban y terminaban las tareas escolares en los estudios de Radio Oviedo, entre discos, pautas, locutores y técnicos.

9. Cuando era una niña no jugaba a ser princesa sino periodista. Iba a la radio, al programa que hacía su abuela, la locutora Menchu Álvarez del Valle, Coser y cantar, y pasaba horas rodeada de micrófonos y máquinas de escribir. Llegó a participar en un programa matinal infantil, llamado El columpio. Escribía guiones y era la jefa del ciclo.

10. Además de asistir a la escuela iba a clases de danza y ballet.

11. A los 15 años, toda la familia dejó Oviedo y se mudó a Madrid donde su papá trabajó en una consultora de comunicación. Su mamá siguió trabajando como enfermera pero además fue elegida delegada gremial.

12. Mientras estudiaba en el instituto Ramiro de Maeztu se enamoró de su profesor, Alonso Guerrero. Ella había cumplido 17 años, él tenía 27.

13. Noviaron durante diez años y en 1998 se casaron por civil. Un año después se divorciaron. Letizia nunca habló en público de esa época de su vida.

14. Obtuvo la licenciatura en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y luego un Máster de Periodismo Audiovisual por el Instituto de Estudios de Periodismo Audiovisual.

15. De su época universitaria contó esta anécdota. “Estaba un catedrático, de aquellos brillantes, y, en mitad de la clase, el hombre, un poco harto, me dijo en voz alta, casi gritando: ‘Ortiz, mire Ortiz, yo no sé qué va a ser de su vida, pero desde luego a pesada —aclaró que se refería a las preguntas—, ahí no tiene rival’… La curiosidad no se quita, lo que pasa es que ahora no cuento las respuestas que me dan”.

16. Para participar de un Encuentro Facultades de Comunicación Social organizado en Cali, en octubre de 1994 trabajó en una casa de comidas rápidas.

17. A finales de 1995, comenzó sus estudios de Comunicación Social en México. Trabajó en el suplemento Tentaciones, del periódico Siglo 21.

18. En ese tiempo conoció a Juan Rulfo, fumaba y era promotora de una marca de cigarrillos. Le gustaba viajar haciendo dedo, bailar salsa y escuchar música en vivo en el bar Barbanegra.

19. Cuentan que en esa época, un empresario mexicano le pidió matrimonio y un príncipe árabe le declaró también su amor.

20. El pintor cubano Waldo Saavedra usó el rostro de Letizia para pintar el cuadro “Sueños Líquidos”. Aparecía como una bella sirena con el torso desnudo fue la tapa de un disco del grupo de rock Maná, que vendió 6 millones de copias. El artista tuvo que aclarar que ella no había posado desnuda.

21. En 1999 ingresó como presentadora, redactora y reportera en CNN. En el año 2000 comenzó a trabajar en RTVE.

22. De aquella época, sus jefes y compañeros recuerdan que era un animal televisivo. Se levantaba a las cinco de la mañana y controlaba todos los detalles: los textos, la iluminación, el vestuario, todo, según recopiló la revista Hola.

23. En enero de 2001 fue galardonada con el Premio Larra, otorgado por la Asociación de la Prensa de Madrid al periodista menor de treinta años que más se distingue durante el año.

24. El 17 de octubre de 2002 en una cena al que la invitaron al fallar otra persona conoció al príncipe Felipe. Se sentaron juntos y la charla comenzó con un chiste.

25. Ella le contó que se había mudado a un departamento de 80 metros y él, que vivía en un Palacio, le contestó. “Si quieres podemos trasladarlo (su piso) a mi dormitorio… Y si lo apretamos un poco, hasta lo podemos meter en el vestidor”.

26. Según relata la revista Hola: “Un mes después, se encontraban, en la distancia, en la entrega de los Premios Príncipe de Asturias y, en noviembre, volvían a coincidir en las playas de Galicia, tras la marea negra del Prestige. El entonces príncipe seguía sus pasos y le mandaba mensajes, pero ella dudaba. Tuvo que llamarla al menos cuatro veces hasta conseguir la primera cita”.

27. Durante los primeros meses, se encontraban en secreto en la casa de la infanta Cristina, en Barcelona; en las de los amigos del príncipe, y en Zarzuela. “Letizia es una persona increíble y, aunque esté divorciada, es una relación que compensa”, “Es la mujer de mi vida. La quiero con toda mi alma”, decía Felipe.

28. Felipe le pidió matrimonio en el interior de su coche, un Audi azul (el mismo que usaron el día del bautismo de la princesa Leonor). El heredero al trono esperó tres semanas antes de que ella respondiera ‘sí’.

29. El 31 de octubre de 2003, Letizia salió en pantalla para presentar el último noticiero de su carrera. Al terminar, no se llevó sus pertenencias y se despidió con un “hasta el lunes”. Fue su último saludo como presentadora de noticias. Empezaría a protagonizarlas.

30. Según cuentan, al día siguiente, vestida con jeans y llevando un pequeño bolso salió de su casa a las 6 de la mañana. El portero le preguntó: “¿Cómo es que trabajas hoy tan temprano?”. “Me voy a otra cosa más complicada. Tengo un asunto importante entre manos”, respondió ella.

31. El 3 de noviembre, tras siete meses de noviazgo oculto, el príncipe heredero anunciaba frente a la prensa en el Palacio del Prado su compromiso matrimonial. A cámara dijo: “Me da muchísima alegría poder manifestar lo feliz que me hace nuestro compromiso”.

32. La novia vestía un traje pantalón sastre blanco, con un leve tono celeste, de Armani, y zapatos negros. Además lucía la “alianza de la eternidad” una sortija de tres mil euros regalo de su novio. Dieron toda la conferencia tomados de la mano

33. Al otro día, Letizia recibió su primer baño de realidad. Las crónicas no destacaban el amor evidente de los novios sino el “Déjame hablar” con el que en un momento interrumpió a Felipe. Nada grave en una pareja salvo que en este caso el interrumpido era el heredero al trono.

34. La presión era tal que según se dijo, un mes antes de la boda, viajaba con su madre y suegra a la casa del modisto Manuel Pertegaz que le haría el vestido y tras una fuerte discusión con su prometido en el avión que les llevaba a Barcelona por un asunto de protocolo, Letizia sufrió un ataque de ansiedad en toda regla y amenazó con suspender la boda.

35. El 22 de mayo 2004 en la Catedral de Almudena se casaban. A partir del enlace real ella llevó el título de princesa consorte. La ceremonia duró casi cuatro horas y asistieron 1200 invitados.

36. El vestido que lució y para el que fue asesorada por la reina Sofía fue muy criticado. Aunque todos coincidieron en que era “una obra de arte” por sus bordados con hilos de oro, también se escribió que era “un traje incómodo, pesado que no resalta su figura”.

37. Según contó el José Bono, político del PSOE. “Ese día le dije a Letizia que al casarse con el príncipe se había metido en una especie de jaula de oro y ella me respondió que lo había hecho por amor, “que es lo que mueve mi vida”.

38. Es abstemia. En los brindis institucionales levanta la copa, sonríe y ahí finaliza su cometido. Ni siquiera hace amago de mojarse los labios.

39. Siempre estuvo muy preocupada por la educación de Leonor y Sofía, sus hijas. Evita que sean fotografiadas en público y logró que en el colegio donde asisten se prohíba el uso de celulares. El gesto molestó por “autoritario”. Entre otras normas, les prohibió aceptar regalos y están obligadas a ir a dormir temprano: a las nueve de la noche, aunque los fines de semana el horario puede extenderse según las actividades sociales.

40. En la semana, no permite a sus hijas ver tele, pero sí sábado y domingo y restringe el uso de Internet. Para garantizar un menú saludable, tienen prohibidas las golosinas: una orden que deben observar con atención porque ni siquiera los fines de semana se trasgrede.

41. En 2011, Felipe se puso a conversar con el concejal de las fiestas Carlos González-Garcés cuando su esposa se acercó a él y le dijo malhumorada: “Si te paras con cualquiera, no vamos a acabar nunca”. Al otro día se criticaba a la Letizia por mandona y a Felipe por sumiso.

42. Desde 2018 luce las canas sin complejos y son ya su ‘seña de identidad’. No fue una simple moda, era una firme convicción. Le gustan las canas.

43. Es muy responsable con sus funciones. Según el recuento oficial, si se suman sus actos como princesa, como Reina en solitario y acompañando al rey, participó en 3.803 actos desde 2004 y pronunció 191 discursos que ella misma escribió.

44. Cuando llegó a la Zarzuela no hablaba inglés con fluidez. Recibió clases de un profesor británico y ahora se expresa con soltura. También se comunica en catalán, valenciano, francés, portugués y alemán y hasta conoce el lenguaje de señas.

45. Aunque fue periodista y conoce los secretos del oficio, desde que ingresó a la familia real jamás otorgó una entrevista ni a medios españoles ni extranjeros.

46. Es una apasionada del Iyengar, una modalidad de hatha yoga que destaca por su disciplina. Pero no le gusta esquiar, las regatas ni las cacerías, actividades que siempre realizó la familia real.

47. El 7 de febrero de 2007 vivió su momento más doloroso. Su hermana Erika decidió quitarse la vida.

48. Los sábados, siempre guarda un momento para reunirse con sus amigos de toda la vida y dar un paseo por Madrid. Al ser una apasionada de la lectura, le gusta ir a comprar libros, y los viernes los dedica al cine.

49. Llama por su nombre de pila a todas las personas de su entorno (colaboradores, personal de seguridad…). Antes de empezar su jornada laboral, siempre desayuna con su familia.

50. En las reuniones pregunta mucho para no centrar la conversación en ella. Si no le gusta la respuesta, repregunta. Hace alusión a su época de periodista, diciendo irónica: “Sí, cuando era persona”.