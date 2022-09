Miguel Cabrera regresaría a los Tigres en la serie ante los Orioles de Baltimore

Click to share on Google News (Opens in new window)

Parece un hecho que el venezolano Miguel Cabrera regresará a los Tigres de Detroit en las postrimerías de la temporada de 2022, esto pese a que el equipo está matemáticamente eliminado y aún se recupera de la lesión en el bíceps.

Este sábado, el bateador designado de los bengalíes realizó una práctica de bateo, visualizando su regreso para este lunes en el inicio de la serie ante los Orioles de Baltimore.

Per A.J. Hinch, Miguel Cabrera took early BP today and felt good. He'll do the same routine inside tomorrow. A few more tests to clear, but Tigers aren't ruling out Cabrera returning in Baltimore.

— Cody Stavenhagen (@CodyStavenhagen) September 17, 2022