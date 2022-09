“Hijos de la Tierra”: La última película de Daniel Alvarado y obra cumbre de Jacobo Penzo

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

“Hijos de la Tierra”, obra cumbre de Jacobo Penzo Dorante, quedó para la historia del cine venezolano, como la última película de Daniel Alvarado.

lapatilla.com | Katerín García

A las pantallas grandes de Venezuela, llega este film que habla sobre la trascendencia del inicio de la era petrolera en el país, durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, en una trama de amor, dolor, engaños, sexualidad y mano dura, que muestra lo más crudo del éxodo campesino hacia el estado Zulia, cuando se creía que estaba empezando a salir “oro negro” de la tierra.

La cinta, que fue grabada en su totalidad en el país, contó con la participación de personas que hoy en día no están en este plano terrenal, como lo son el gran actor Daniel Alvarado, el director de cine, Jacobo Penzo y Orlando Andersen, quienes fallecieron en el 2020, y Diego Rísquez, quien muere en 2018, dejando la producción en shock con sus partidas.

Esta producción queda como la última película actuada y grabada, por Daniel Alvarado, y es por ello que su esposa, Carmen Julia Álvarez, expresó sentirse orgullosa del trabajo realizado por él, que después de dos años de haber muerte sigue dejando un buen ejemplo de lo que es ser un buen actor. “Estamos en representación de ese Daniel que siempre fue el mejor actor que parió este país y emocionada de lo que está pasado en el cine venezolana, y que se una un estreno con otro, es maravilloso”, dijo.

Una serie de videos pregrabados por la producción de la película, documento varios testimonios de los fallecidos, así como el sentimiento de Diego Penzo, quien además de ser hijo del creador de la obra, fue la mente maestre de la musicalización de la misma. “Llegar a este punto ha sido un gran esfuerzo (…) de no ser por un grupo de gente que ha participado, no estaría esto aquí, esta película es un homenaje, a personas que no están con nosotros, además de ser la última de una seguidilla de trabajos que hizo mi padre, sobre un tema con respecto al cual siempre tuvo un especial interés, el petróleo y el cambio que representó para nuestro país”, explicó.

Es esta serie de video el mensaje de Orlando Andersen, dice: “Hacer una nueva película por su puesto me llena, porque lo siendo como si fuese un hijo más mío”.

Mientras, el mensaje de Daniel, indica: “Mi personaje es Antonio Garrido, un personaje de la vida real, un tipo raro, extraño, un tipo, pero que tuvo que ver con fortuna del petróleo en Venezuela, un guion extraordinario, estoy feliz, no solamente con el personaje que me tocó interpretar, el amor, el cariño que le están poniendo a la producción, me enamoró desde un principio, al momento quise hacer la película (…) siempre esa historia a mí me conmovió (…) hoy en día puedo decir que el cine se hace con amor, respeto, compromiso y es lo que hacemos los cineastas, los actores, los técnicos venezolanos”.

Entre los datos curiosos de la película destaca la similitud del petróleo de utilería que fue creado a base de maicena, Héctor Ramírez, el realizador de efectos prácticos de la película, manifestó que fue un reto, debido a la escena donde Alvarado se sumerge en la sustancia, por lo que no podía contener químicos ni algún componente que dañara la salud del actor. “Fue una reunión del equipo de arte, nos comenta que, qué tal nos va con la maicena, tomamos la idea y comenzamos con una olla de 5 litros, a realizar la mezcla y a buscar como pintarla, que lo hicimos con carbón. Empezamos con 5 litros y terminamos de hacer tres mil litros de petróleo en un mes que pasaría con un casting del señor Jacobo”.