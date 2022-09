Rusia ataca con misiles una central nuclear de Ucrania causando una “potente” onda expansiva (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Las tropas rusas lanzaron la pasada madrugada un ataque con misiles contra el polígono industrial de la central nuclear Ucrania del Sur, informó la empresa estatal ucraniana Energoatom, que precisó que uno de los proyectiles impactó a 300 metros de los reactores.

“Hoy, 19 de septiembre de 2022, a las 00.20 horas, el ejército ruso llevó a cabo un ataque con misiles contra el polígono industrial de la central nuclear Ucrania del Sur”, señala el comunicado.

Según la empresa nuclear a 300 metros de los reactores se registró “una potente expansión”, cuya onda expansiva dañó los edificios de la central nuclear y rompió más de cien ventanas.

Además, una de las unidades hidráulicas de la central hidroeléctrica Oleksandrivska, que forma parte del complejo energético Ucrania del Sur, se apagó y cayeron, asimismo, tres líneas eléctricas de alta tensión.

Russia continues its nuclear terrorism. Tonight, ?? rocket fell just 300 meters from the nuclear reactors of the Southern Ukrainian NPP. The world must stop Russia and this nuclear blackmailing before a global catastrophe actually happens. pic.twitter.com/WOSVA3nwNd

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) September 19, 2022