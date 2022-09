La razón por la que el ataúd de Isabel II fue trasladado por marineros y no por caballos

Click to share on Google News (Opens in new window)

La reina Isabel II ya descansa en el castillo de Windsor junto al príncipe Felipe después de los 11 intensos días transcurridos desde su fallecimiento el pasado 8 de agosto.

Por larazon.es

La jornada de ayer fue muy emotiva, con un funeral de Estado al que asistieron más de 2.000 personas y el posterior traslado por las calles de Londres hasta el vehículo que se encargaría de llevarla hasta Windsor. Ese recorrido fue uno de los momentos más solemnes de la jornada, con el ataúd subido en un carro, tirado con cuerdas por 98 marineros y con un contenido Carlos III y demás miembros de la familia Real acompañando al féretro durante todo el recorrido.

Pero el aspecto que más llamó la atención fue que el féretro no fuera llevado en un vehículo tirado por caballos. Lo cierto es que históricamente se había hecho de esa manera, pero un incidente durante la procesión fúnebre de la reina Victoria hizo que se cambiara este aspecto para evitar tragedias.

As for her father King George VI, grandfather King George V, great-grandfather King Edward VII and great-great-grandmother Queen Victoria, Her Majesty The Queen’s coffin was borne in a Procession to Westminster Abbey on the State Gun Carriage. pic.twitter.com/2Vl58ITLGp

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 19, 2022