Juez federal de Miami permitirá testimonio por Zoom para defensa de Alex Saab sobre su “estatus diplomático”

Un juez federal de Miami anunció que permitirá el testimonio de Zoom para Alex Saab en la audiencia probatoria para definir demanda sobre su “estatus diplomático”.

Por lapatilla.com

“NUEVO: El juez federal en Miami permitirá el testimonio de Zoom para Alex Saab en la audiencia probatoria“, reportó el periodista de la agencia AP, Joshua Goodman.

“Saab dice que los testigos anónimos respaldarán su afirmación de que es un diplomático venezolano con derecho a inmunidad. El testimonio tendrá lugar en la embajada de un tercer país en Venezuela“, acotó.

