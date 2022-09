El calvario de una maestra jubilada en Guárico: “Tengo que limpiar casas ajenas para poder sobrevivir y comer”

Desde la Plaza Los Samanes de San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, un nutrido grupo de jubilados y pensionados salieron a las calles nuevamente para exigir ingresos adecuados a sus necesidades.

Corresponsalía lapatilla.com

La señora Miriam Oliveros, quien dedicó 28 años de su vida a la administración pública, no percibe lo suficiente para alimentarse bien, y mucho menos para cancelar otros servicios como televisión por cable para su distracción.

“Trabajé 28 años en una escuela pública. Los 130 bolívares que gano no me alcanzan para nada. Tengo que limpiar casas ajenas para poder sobrevivir y comer. Después que me jubilé, el gobierno no me ha ayudado en nada. Es una limosna lo que recibimos. Salgo a protestar, porque estoy indignada con este gobierno. Ya no podemos seguir cobrando esas tres lochas“, enfatizó.

Por su parte, Libia Carruido, pensionada del Instituto Nacional de Hábitat y Vivienda, indicó que su salario se recorta cada mes que pasa, a propósito de la inflación y el incremento del dólar. Aseguró que hace “milagros” para comprar los insumos para su hogar y ayudar a sus seres queridos.

“Pago la funeraria, que va en aumento, pago lo que consiga por ahí fiado, pago el gas comunal y cualquier otra cosa adicional como el queso. Es triste y lamentable que quienes quedamos todavía en Venezuela llevando palo, nos agobie el hambre. Le hago un llamado a las autoridades competentes, ya que nosotros no tenemos calidad de vida adecuada, nuestra alimentación no es buena y si compramos para comer, no tenemos para las medicinas, y viceversa“, subrayó Carruido.