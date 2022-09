Lady Di y Elton John, historia de una amistad inquebrantable que casi se rompe por un libro

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La admiración del cantante por la reina Isabel II y el asesinato de Gianni Versace fueron claves en la relación entre ambos

El nombre de Lady Di hizo historia en todo tipo de esfera social, pues su paso por la familia real más popular del mundo la colocó en la mirada pública, de la cual aún después de su sensible fallecimiento hace 25 años sigue siendo objeto de interés, siendo su entrañable amistad con Elton John una de las historias más populares, pero polémicas, que más de uno sigue queriendo conocer cómo fue.

Por Infobae

Quién puede pensar que una princesa británica y un popstar no pueden formar una de las mancuernas más fuertes por ser de mundos diferentes -musical y político- tendrá que conocer esta historia, pues Diana de Gales y el artista que pertenece al selecto grupo de los más vendidos de la historia lograron compaginar gracias a su gran amor por la moda, la filantropía, la comunidad LGBT+, la cordial y después polémica relación con el recién terminado reino de la Reina Isabel II, así como por romper los estereotipos que la sociedad dictaba en sus diferentes épocas.

La admiración de la Reina Isabel II por el cantante que dio espacio a una gran amistad

Por muy inalcanzable o impensable que se pueda pensar el hecho de que una reina tenga admiración por terceros que incluso no forman parte de su núcleo cercano de relaciones públicas, en el caso de la monarca británica que más tiempo duró en el poder de la corona real, el estigma por no mezclarse con otro tipo de profesiones se doblego un poco al confesar de manera pública su admiración por el cantante country.

La relación de Elton John con la Familia Real británica tiene un amplio y antiguo historial, concretamente desde la década de 1970. La Princesa Margarita y la Reina Isabel II de Inglaterra eran grandes admiradoras de la música del cantante, quien a pesar de ir en contra de todo estereotipo sobre cómo ser hombre, cómo viste el sexo masculino e incluso a quienes deben amar los varones -la sexualidad- logró ser del agrado de la realeza de su nación.

Este vínculo le permitió al artista asistir a varios eventos con la monarca y su hermana y estrechar la relación con ellas. Tanto es así, que el artista fue invitado a la boda de Sarah Ferguson y el Príncipe Andrés, según asegura Harper’s Bazaar, siendo algo insólito que en reinados pasados no hubiera pasado, pues si bien el mundo del entretenimiento siempre ha estado de la mano del político, las relaciones han funcionado como subordinaciones a favor de entretener y no de relacionarse.

Su amor por la moda los unió

La gran amistad inició muchos años después del debut del intérprete de clásicos musicales como I’m Still Standing, Can You Feel the Love Tonight y Don’t Go Breakin’ My Heart, siendo en el año de 1981 cuando todo inició. Lady Di y el músico se conocieron en el cumpleaños del Príncipe Andrés, que se celebró en el Castillo de Windsor, siendo una de las anécdotas que él recuerda con más cariño y nostalgia: “Cuando llegué, estaban sólo la banda de música y la Princesa Diana. Nos unimos de inmediato a bailar Charleston solos en la pista de baile”, aseguró el cantante en el diario Vancouver Sun.

Es de dominio público que luego de su presentación, Diana de Gales le envió una carta de agradecimiento al cantante, sin embargo el contenido de esta ha sido sumamente privado a pesar de que el intérprete ha narrado en más de una ocasión con grandes detalles todo acerca de su amistad. Desde ese momento comenzó una lealtad mutua que llegó incluso hasta los últimos días de vida de ella.

Su amor por la alta costura no sólo se veía reflejada en cada uno de sus atuendo, aún cuando ella seguía códigos de vestimenta y él rompía estereotipos del “hombre heterosexual”, por lo que de manera constante sus relaciones diplomáticas con reconocidos diseñadores de las firmas más costosas y prestigiosas de la época, sirvieron como tema en común entre ambos para seguir desarrollando su amistad.

Las publicaciones de Elton John que alejaron a Lady Di

Su relación pasó por grandes subibajas debido a escandalosas publicaciones que realizó el cantante, motivos suficientes por los que la amistad incluso estuvo a punto de terminar, aún cuando medios internacionales aseguraban que debido a su extrañeza sería muy difícil que terminara abruptamente.

Ambos estuvieron sin hablarse durante meses después de un libro que John publicó con el diseñador Gianni Versace. Y es que el principal miedo de Lady Di no era por su persona, si no por lo que la monarca llegara a pensar sobre sus actos individuales y amistades fuera del reinado.”Las imágenes de algunos miembros de la Familia Real se publicaron en medio de algunas páginas en las que aparecían modelos semidesnudos, y Diana temía que eso pudiera molestar a la Reina”, escribió Tina Brown en Vanity Fair.

La versión de él fue publicada en la autobiografía del británico, Yo: Elton John, donde menciona cómo y porqué dejaron de hablarse. Según él, la princesa decidió no involucrarse con un libro de caridad que el cantante estaba haciendo.

“Ella fue una amiga muy querida durante años, y luego, completamente inesperadamente, nos separamos”, expresó. El disgusto fue por el libro Rock and Royalty de Gianni Versace, el cual contenía una colección de fotografías de celebridades vestidas con la ropa del difunto diseñador.

Todo apuntaba a que a la princesa de Gales le pidieron escribir el prólogo del libro, cuyas ganancias se destinarían a la Fundación SIDA. Se dice que Diana no participó porque el libro contenía muchas fotografías de hombres semidesnudos, pero según ella, no tenía idea de qué trataba.

“Le escribí de nuevo, la llamé y le grité, le dije que aquel libro le había costado mucho dinero a la Fundación contra el Sida, le recordé que ella ya lo había visto”, dijo el músico. No obstante, Diana optó por responder fríamente en una carta a su amigo “Era muy formal y severa: ‘Estimado señor John…’. Y aquello pareció ser el final de todo”.

La muerte de Gianni Versace los volvió a unir

En julio de 1997 la industria de la moda mundial vivió uno de los episodios más escandalosos y polémicos en su historia: Versace fue asesinado a tiros frente a su casa de Miami Beach. Ante ello, cuando se comunicó en la prensa su asesinato, Diana llamó por teléfono a su viejo amigo.

“Me preguntó cómo estaba, si había hablado con Donatella y entonces me dijo: ‘Lo siento muchísimo. Ha sido un distanciamiento estúpido. Volvamos a ser amigos’”, recordó el cantante de Rocket Man, su película biográfica.

Así retomaron su amistad, hasta que otra mala noticia golpeó a Elton John: la trágica muerte de su gran amiga Diana. En su funeral, el cantante interpretó la canción Candle in the Wind, en la cual nombraba a Marilyn Monroe, pero que modificó la letra para cantarla a su difunta amiga, la princesa más querida en la historia de Inglaterra y posiblemente del mundo.