Esta habría sido la causa de la muerte de Isabel II, según una autora experta en la familia real

Tras la muerte de la reina de Inglaterra el pasado jueves 8 de septiembre, uno de los asuntos más comentados es la causa oficial del fallecimiento de la longeva monarca. Se sostiene que fue por causas naturales, algo obvio habida cuenta su avanzada edad, 96 años, así lo reseñó 20 MINUTOS.

Se han disparado muchos rumores, desde una posible leucemia hasta una caída, así como un paro cardiaco. Pero una autora especializada en la casa real británica cree que el motivo del óbito de la reina no es tanto por una enfermedad física como por la tristeza.

La autora del libro The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown, Katie Nicholl sostiene que la reina Isabel II murió por la pena de haber perdido hace poco más de año y medio a su marido, Felipe, el duque de Edimburgo, que murió a los 99 años. En las bodas de oro de ambos, la monarca llegó a decir de él que era su “fuerza y estabilidad”.

“Nunca volvió a ser la misma después de que Felipe se fuera… Él era su fuerza y apoyo. La apoyó en todo lo que hizo en la vida“, dijo Nicholl. “Creo que es justo decir que ella no sería la reina que fue sin el apoyo de Felipe”, agregó la autora.

Este sábado se reveló la lápida del lugar de descanso final de la reina en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor. El público podrá visitar este lugar el próximo jueves.

Según las primeras informaciones sobre el precio de las entradas, los adultos pagarán alrededor de 28.50 libras (unos 32 euros) por la entrada, y los niños pagarán15.50 libras (unos 18 euros).