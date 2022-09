Los consejos de Leonardo DiCaprio a las nuevas figuras de Hollywood

Posteado en: Internacionales, Titulares

La estrella suele dar recomendaciones para sus carreras a los actores jóvenes con los que comparte sus films

La industria del entretenimiento puede ser muy dura tanto para quienes se aventuran a dar sus primeros pasos como para todas aquellas estrellas que sin importar la estabilidad de sus carreras continúan enfrentando escándalos por sus proyectos y vida personal. Este proceso de constante aprendizaje es diferente para cada persona, sin embargo, existen algunas dificultades que comúnmente experimentan los artistas a lo largo de su trayectoria.

Por Infobae

Por esa razón resulta muy valioso que actores de renombre como Leonardo DiCaprio compartan sus experiencias y consejos con las nuevas generaciones. Y es que el famoso intérprete estadounidense cuenta con un largo trayecto en el medio artístico internacional, desde su debut televisivo en Los problemas crecen hasta su primer película, Critters 3, sus recordadas interpretaciones de Jack en Titanic y Hug en The Revenant (El renacido), siendo esta última con la que ganó su primer y único premio Oscar hasta el momento.





El actor no suele dar entrevistas ni hablar sobre temas profesionales o personales en redes sociales. Sin embargo, se conocen algunos de sus consejos gracias a que sostiene una estupenda relación de amistad con algunas figuras como Tobey Maguire -mejor conocido por el primer actor en interpretar a Spider-Man en la pantalla grande-, con quien forjó un fuerte lazo cuando eran jóvenes.

En alguna ocasión Leonardo DiCaprio confesó que desde su juventud suele consultar todas sus opciones profesionales con Tobey Maguire, pues considera que sus diferentes puntos de vista en interminables conversaciones contribuyen a que ambos tomen decisiones certeras, así su amistad pasó a ser un soporte en su vida personal a un respaldo en sus carreras. Esta visión puede interpretarse como un consejo para los aspirantes a estrellas de Hollywood, pero no es la única.

A finales del pasado mes de septiembre Timothée Chalamet -considerado como uno de los actores más importantes del momento por su trabajo en Call Me by Your Name y Bones and All-, confesó que Leonardo DiCaprio se acercó a él para compartirle un consejo profesional. Con una simple, pero precisa frase dejó entrever que le augura un buen futuro, pero fuera del Universo Cinematográfico de Marvel o DC. También le advirtió sobre el consumo de sustancias nocivas para la salud.

“Nada de drogas duras o películas de superhéroes”, contó el actor de 26 años para la revista Vogue en su edición para Gran Bretaña.





Posiblemente Leonardo DiCaprio lanzó este comentario durante las grabaciones de Don’t Look Up (No miren arriba), una película de Adam McKay donde compartieron créditos con Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Merly Streep, Ariana Grande y Jonah Hill. Cabe recordar que este proyecto fue nominado al Oscar y actualmente se encuentra disponible en Netflix.

Y es que en los últimos años Timothée Chalamet se ha posicionado en el gusto popular por sus interpretaciones en la pantalla grande, pero también por sus icónicos looks, pues ha portado atrevidas prendas en múltiples pasarelas convirtiéndose en un ícono de la moda actual a sus 26 años. Este nivel de fama puede resultar contraproducente, pues muchas estrellas como quienes integran El club de los 27 no lograron lidiar con ella y salir adelante.





En otra ocasión, el estadounidense cedió una entrevista para la revista Parade como parte de la promoción que hizo sobre The Revenant -una película donde tuvo la oportunidad de trabajar con el reconocido director mexicano Alejandro González Iñárritu-. Durante la charla reconoció que quienes son actores tienen la oportunidad de experimentar vidas ajenas y, hacer cosas que posiblemente nunca harían en su vida real, pero también conocer otras culturas, vivir en otros tiempos y verse reflejados en sus acciones.

“La vida puede ser monótona y actuar es como vivir muchas vidas. Cuando haces una película, vas a distintos lugares, vives otras culturas, investigas la realidad de otras personas, intentas reflejarlo lo mejor que puedas. Te abre los ojos, por eso adoro actuar“, declaró.

No hay nada tan transformador como un filme, un documental, que pueden hacer que a la gente le importe algo más allá de su vida propia.

Con ello, la estrella de Hollywood reafirmó que vive para la actuación al igual que muchos de sus colegas. Explicó que su profesión es complicada porque cuando existe cierto nivel de fama es complicado mantener una línea entre lo privado y lo público, sin embargo, considera que vale la pena por la magia que ocurre en la pantalla y las emociones que desata en los espectadores.

Leonardo DiCaprio durante la discusión del Acuerdo de París sobre cambio climático realizada en la sede de Naciones Unidas en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. 22 de abril, 2016. (Foto: REUTERS/Carlo Allegri/Archivo)

“Si quisiera renunciar a la actuación, lo hubiera hecho hace tiempo. Adoro hacer películas. Me siento afortunado de poder hacerlo, y vale la pena sacrificar algo de mi vida privada. No creo que nadie famoso se acostumbre completamente a esto. Siempre es surreal”, dijo.

Al final del día hay gente con trabajos mucho más difíciles que sacrifican mucho más de sus vidas para hacer, como la gente en las Fuerzas Armadas. No quiero nunca escucharme a mí mismo hablar sobre las dificultades de ser famoso porque tengo la libertad de detenerme si quiero.

De esta manera, Leonardo DiCaprio aconsejó valorar las riquezas profesionales de la actuación y aprender a lidiar con los escándalos que de alguna u otra manera siempre van a estar presentes en la vida de los famosos. Asimismo, el actor de 47 años compartió una enseñanza que le dejó su padre, siempre ser feliz sin importar el alcance de su profesión.

“Mi papá siempre me dijo: ‘Sal ahí afuera hijo y hagas lo que hagas, no me importa si tienes éxito o no, simplemente ten una vida interesante; sé feliz de ponerte los pantalones cada mañana’. Y creo que hago eso”, declaró para el mismo medio.





Por último, confesó que desde su niñez supo que quería ser actor, pues disfrutaba jugar a imitar a las personas que veía en calles de California por sus reacciones. Considera que su profesión fue un escape a la realidad que vivió día a día no sólo por el divorcio de sus padres, también por lo complicado que puede ser crecer en Los Ángeles.

“Desde temprano estaba interpretando personajes e imitando a la gente que pasaba. Adoraba hacer eso y ver la reacción de la gente. Ves la risa de tus padres… es una experiencia familiar. Además actuar siempre representó una salida para mí. Vi muchas cosas en el vecindario donde crecí que eran aterradoras. La actuación te aleja de la realidad. Poder escapar es importante. Para mí esa es la magia de las películas”.