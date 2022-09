Príncipe Harry hizo cambios en su explosiva autobiografía tras muerte de Isabel II

El nieto de la reina Isabel II e hijo del rey Carlos III, el príncipe Harry , quien renunció a sus roles reales en 2020 y se mudó a Los Ángeles con su esposa Meghan Markle, duquesa de Sussex, recibió un anticipo millonario para escribir sus memorias.

Por Infobae

Dicho libro promete ser “una bomba” por las revelaciones que haría, pero ahora se dice que está trabajando en el texto de manera “desesperada”, tratando de refinar el manuscrito, antes de que sea publicado a finales de este año, esto tras el fallecimiento de la monarca británica a los 96 años, el pasado 8 de septiembre en el castillo de Balmoral, en Escocia.

Su actitud puede verse como una señal de que está listo para adoptar un enfoque más conciliador con el resto de la familia real, pero podría causar problemas a sus editores.

“Harry está tratando de suavizar las páginas a la luz de la muerte de la reina Isabel II, su funeral y su padre Carlos tomando el trono. Puede haber cosas en el libro que podrían no verse tan bien si salen tan pronto después de estos eventos. No es una reescritura total de ninguna manera. Quiere desesperadamente hacer cambios. Pero puede que sea demasiado tarde”, dijo una fuente a Daily Mail.

Los editores Penguin Random House ya habían exigido una reescritura después de que el primer borrador se centrara demasiado en los problemas de salud mental, según el medio británico.

“Los editores pagaron 20 millones por adelantado porque sabían que lo que se escribiera sería enorme para las ventas en todo el mundo. Pero el primer borrador que recibieron fue decepcionante, ya que era demasiado emotivo”, dio a conocer una fuente cercana al tema.

No está claro si el duque ahora planea abordar nuevas acusaciones contra su familia en el libro, que ha catalogado como un “exacto y preciso relato de su vida”.

El duque reveló el año pasado que estaba trabajando en un libro propio y dijo que escribiría “no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido”.

No se ha anunciado oficialmente la fecha de su lanzamiento, pero la prensa estadounidense han sugerido que los editores lo quieren en las tiendas a tiempo para el Día de Acción de Gracias el 24 de noviembre, listo para el lucrativo mercado navideño.

En un comunicado que anunciaba el acuerdo de publicación global, Penguin Random House describió el libro como “una memoria íntima y sincera”, y prometió que “el príncipe Harry ofrecerá un retrato personal honesto y cautivador”.

Los editores agregaron que el libro cubriría la vida pública de Harry desde la infancia hasta el día de hoy, incluida su dedicación al servicio, el deber militar que lo llevó dos veces al frente en Afganistán y la alegría que ha encontrado en ser un esposo y padre.

Tirana y psicópata narcisista

Los miembros del personal sufrieron la tiranía de la duquesa de Sussex durante su estadía en el Palacio de Kensington.

Entre las explosivas afirmaciones del nuevo libro, “Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown”, la autora real Valentine Low alega que Meghan Markle se quejó de los compromisos públicos, diciendo: “No puedo creer que no me paguen por esto”. Además, asegura la duquesa intimidó al personal.

El equipo de asistentes de Harry y Meghan se llamaron así mismos el “Club de sobrevivientes de Sussex” y describió a Meghan como una “psicópata narcisista”, según las fuentes.

Seis meses antes de que se anunciara su compromiso con Harry, Meghan le dijo a un asistente de palacio: “Ambos sabemos que pronto seré una de tus jefas”.

Low afirma que Harry envió “correos electrónicos horribles” a Edward Young, el secretario privado de la reina, y a Clive Alderton, el secretario privado de Carlos, para defender a su esposa.

Varios ex trabajadores de los Sussex también afirmaron que la pareja planeó su salida desde un principio y que no fue por el acoso que sufrían de la prensa o por la indiferencia de la familia real a los problemas mentales con los que lidió Markle durante su embarazo.

“Ella quería ser rechazada, porque estaba obsesionada con esa narrativa desde el primer día”, reveló un ex miembro del personal a Low.