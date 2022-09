Diosdado Cabello volvió a atacar a Olga Tañón, tras su llegada a Venezuela (Video)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, volvió a atacar a la cantante puertorriqueña, Olga Tañón, que llegó esta semana a Venezuela para ofrecer un concierto el próximo sábado 1 de octubre en el Poliedro de Caracas.

Por: Monitoreamos

“Como que se acabó el sufrimiento, porque ella está aquí”, dijo en su programa semanal, al recordar declaraciones pasadas de la artista en las que denunciaba la crisis de Venezuela.

“Por un tema de vergüenza no hay ni una disculpa, un ‘yo me equivoqué y me metí en algo que no debí haberme metido porque lo que yo hago es cantar’. No, no hay una disculpa, nada”, criticó Cabello.

“Hay que ser coherente. Falta mucha coherencia… A veces la plata vence esas cosas. Gente que uno cree que es coherente, pero cuando escuchan plata… ¡Plata! ¿A cómo está el kilo de coherencia?”, añadió.

El dirigente chavista manifestó que le gustaría saludar a Olga Tañón para recordarle que Nicolás Maduro sigue ejerciendo la Presidencia de Venezuela. “Es mentirosa, hay que cantarle”, concluyó.