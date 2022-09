El nuevo “héroe” de Putin: una estrella de la selección rusa de fútbol

Click to share on Google News (Opens in new window)

Campeón de la liga rusa con el Lokomotiv en 2004. Semifinalista de la Eurocopa de 2008 con Rusia. Uno de los futbolistas más reconocidos a nivel nacional por toda su experiencia. Estamos hablando de Diniar Bilialetdínov. ¿Ustedes imaginan ser el ídolo de su país por jugar al fútbol? Diniar sabe lo que es esa sensación. Y ahora… ¿Imaginan volver a ser el ídolo de su país por ser parte de la invasión rusa? Esa es la gran incógnita que tendrá que resolver el ex deportista cuando llegue el momento.

Por La Razón

Tras colgar las botas, ahora su objetivo es defender a los suyos. Vladimir Putin ha querido que se una al servicio militar a sus 37 años. Bilyaletdinov fue 46 veces internacional con Rusia y se convirtió en una de las estrellas del combinado nacional que logró una excelente Eurocopa de Austria y Suiza en 2008. Curiosamente, cayó eliminado con Rusia en semifinales contra España.

Russian media are reporting that former Everton midfielder Diniyar Bilyaletdinov has been called up to fight in Ukraine.

It has now also been confirmed by his father.

(Sports RU) pic.twitter.com/X7iMSHbnyF

— Footy Accumulators (@FootyAccums) September 28, 2022