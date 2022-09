Lluvias e inundaciones mantienen cerrados parques de Disney y Universal en Orlando

Ian es ya una tormenta tropical, pero todavía presenta un gran peligro para el centro de Florida y áreas muy pobladas como Orlando. Las lluvias no han cesado desde ayer, miércoles 28, y todavía hay peligro de tornados; hay varias zonas anegadas por alcantarillado colapsado y el Florida Turnpike está cerrado en ambas direcciones entre las millas 254 y 267.

Por Infobae

Walt Disney World, SeaWorld, Universal Orlando y Legoland ya habían anunciado cierres desde el miércoles 28 y como mínimo hasta el jueves 29, por precaución. Un informe del canal local News13 mostró que el ingreso al hotel Double Tree by Hilton, en Universal Studios, está completamente anegado sobre Major Blvd, donde además hay automóviles inutilizados por el agua. Otros informes sobre la destrucción en el área —aún sin confirmar— muestran daños al Jurassic Park River Adventure en Universal Orlando Resort, posiblemente una pared desplomada.

El Aeropuerto Internacional de Orlando, que había cesado sus operaciones el miércoles 28, está también inaccesible, según un comunicado oficial: “Todos los caminos que conducen al MCO están cerrados por inundación. Esto incluye todas las arterias principales y secundarias, entre ellas los boulevares Jeff Fuqua y Heintzelman, y las calles Bear Rd y Cargo Rd”. Se espera que el aeropuerto pueda reanudar las operaciones en algún momento del viernes 30, segun lo permitan los daños actualmente en evaluación.

A las 8 de la mañana, la tormenta se encontraba a unas 40 millas (70 km) al este de la ciudad de Orlando y los vientos llegaban a un máximo de 65 millas por hora (78 km/h). El Servicio Meteorológico Nacional emitió un Aviso de Inundaciones Súbitas en cinco zonas de Florida Central, entre ellas esta localidad famosa por sus grandes parques temáticos, entre ellos Disney World y Universal Orlando.

Disney World informó que Magic Kingdom Park, EPCOT, Disney’s Animal Kingdom Theme Park, Disney’s Hollywood Studios, Disney’s Typhoon Lagoon Water Park, Winter Summerland Minigolf y Fantasia Gardens and Fairways Minigolf estarán cerrados, y que todos los paquetes de hotelería y parques han sido reembolsados.

Legoland anunció que el cierre del complejo incluye el parque temático Legoland FL, el parque acuático y el parque temático Peppa Pig. Los boletos con fecha del 28/9 al 2/10 se extenderán automáticamente hasta el 31/12/22. Las estadías de vacaciones durante este tiempo se pueden volver a reservar sin penalización.

SeaWorld Orlando anunció su cierre de miércoles a jueves y ofreció una extensión en los boletos de los invitados para esos días. Velaron por la seguridad de los animales y alentaron a los fanáticos a revisar el canal de redes sociales del parque para obtener actualizaciones.

Downtown #Orlando Lake Eola. Waters have subsided considerably – they were much worse than this – but another bout of heavy rainfall is inbound and the area is expected to flood again. pic.twitter.com/0aoT2EQT5p

— MyRadar Weather (@MyRadarWX) September 29, 2022