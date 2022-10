El hombre más rico del mundo advierte que Putin tiene todo para iniciar una guerra nuclear

Elon Musk ha advertido que la guerra nuclear es uno de los cinco posibles resultados de la invasión rusa de Ucrania .

El hombre más rico del mundo recurrió a la plataforma de redes sociales Twitter, la que casi compró a principios de este año, para pedir a sus seguidores una encuesta sobre cómo pueden ver el final de la guerra de Vladimir Putin.

Por Daily Star

Traducción libre de La patilla

Las tropas rusas, los tanques y la artillería han devastado grandes regiones de Ucrania desde el 24 de febrero, causando un derramamiento de sangre y desplazamientos impensables.

Musk, a quien el soldado británico capturado Aiden Aslin le agradeció previamente por proporcionar una señal satelital con Starlink, ahora parece estar decidido a terminar el conflicto a través de la diplomacia democrática.

El magnate de Tesla lanzó una encuesta el lunes por la noche para ver qué opinaban sus 108 millones de seguidores en Twitter de su propuesta de resolución de conflictos.

This is highly likely to be the outcome in the end – just a question of how many die before then

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022