“No estoy dispuesto a matar por ningún ideal”: prefirió quitarse la vida antes que luchar por Putin

El suicidio de un joven rapero ruso que se negó a ir al frente ha conmocionado a buena parte de la sociedad de Rusia. Ivan Petunin, de 27 años, se quitó la vida la lanzarse por una ventana la semana pasada en la ciudad de Krasnodar, al suroeste de Rusia, después de grabar un vídeo en el que explicaba las razones para quitarse la vida. Temía ser reclutado para ir al frente. “Si están viendo esto, ya no estoy vivo”, aseguró el joven músico en el mensaje difundido en las redes sociales.

Por La Razón

“No puedo asumir en mi alma el pecado de asesinato y no quiero hacerlo. No estoy dispuesto a matar por ningún ideal”. “Walkie”, como se le conocía en el ambiente musical en Rusia, se mostró desolado por el hecho de tener que combatir en el frente, después de que el presidente Vladimir Putin llamara a la movilización parcial para luchar en la guerra de Ucrania.

“Me llamarán. En los próximos días la movilización parcial se convertirá en movilización total. Tengo dos brazos, dos piernas y un dedo índice para apretar el gatillo de una ametralladora, pero no tengo derecho a apretar el gatillo, algunos no ganarán”, decía el cantante poco antes de morir.

Varias informaciones llegadas desde Rusia aseguran que muchos jóvenes rusos han huido a la vecina Mongolia para evitar ser llamados a filas. Petunin optó por una salida trágica y por ello pidió perdón a sus seres queridos: “Perdonadme todos los que me queréis, pero a veces tus principios tienen que morir, y mi decisión final es exactamente cómo voy a morir”.

The Russian rapper Ivan Petunin has committed suicide.

He recorded a message to his fans about mobilization.

He said he refuses to murder another man.

He said Putin has taken all Russian men captive, leaving them with 3 choices: becoming a murderer, going to prison or suicide. pic.twitter.com/4TCiXC2DDc

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2022