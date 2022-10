EN VIDEO: El angustioso rescate de unos tanquistas rusos bajo el fuego de los misiles ucranianos

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un LNR BRM-1K ruso, un vehículo blindado de reconocimiento, ha sido alcanzado por un misil Javelin ucraniano al intentar evacuar a unos compañeros de otro tanque dañado, según muestra unas imágenes difundidas en redes sociales.

Por 20minutos

Un grupo de militares rusos había solicitado la evacuación del campo de batalla después de que el BMP-1 que estaban utilizando se estropeara tras ser golpeado. Por ello, otros soldados han acudido al rescate de la tripulación en un blindado para recogerlos y desplazarlos a otro lugar.

En el vídeo se observa el momento en el que el nuevo vehículo llega al lugar mientras que sus compañeros salen de la trinchera en la que se encontraban, apresurándose a introducirse en el BRM-1K.

Video of an LNR BRM-1K evacuating soldiers from a damaged BMP-1 when it is struck by a Javelin ATGM. https://t.co/wETCQKgpnB pic.twitter.com/MYGVCRINyg

— Rob Lee (@RALee85) October 5, 2022