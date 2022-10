Ignorados por Corpoelec: Familias de San Juan de los Morros tienen casi una semana sin luz

Familias de los bloques 11 y 12 de la urbanización Pariapán en San Juan de los Morros, estado Guárico, cumplieron más de cinco días sin electricidad, siendo ignorados por parte de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Corresponsalía La Patilla

Son al menos 8 viviendas que no cuentan con energía eléctrica desde la semana pasada, y otras decenas han presentado fluctuaciones o la prestación parcial del servicio, arriesgando la vida útil de sus artefactos.

La vecina Lisbeth Rodríguez informó al equipo reporteril de La Patilla que debió ingeniárselas para lograr cocinar y conservar sus alimentos en buen estado, tras la falla que supuestamente se presentó en un transformador.

“De la única parte que teníamos luz, colocamos extensiones. Allí teníamos la nevera, televisor, licuadora y cuestiones de cocina en un solo enchufe, corriendo el riesgo de que se nos dañara todo. En su momento, la nevera comenzó con un ruido extraño y tuvimos que apagarla”, explicó.

Por su parte, Itamar Ramírez notificó que a pesar de las constantes denuncias y visitas que han hecho a la sede de Corpoelec en la capital guariqueña, hasta ahora han sido ignorados y solo les informan que deben efectuar el reclamo en el “1×10”.

“Se ha ido a Corpoelec y los trabajadores dicen que no tienen carros ni herramientas, que fuéramos a la UBCH, al 1×10, porque eso ya no depende de ellos, pero no sabemos si eso es verdad o mentira. Uno va a Corpoelec y dicen que no hay nada. ¿Tengo que vivir en las tinieblas porque no hay nadie que se aboque a resolver el problema? No es justo”, sentenció Ramírez.