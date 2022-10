Oriana Pablos es designada Miss Venezuela Tierra 2022

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El evento fue animado por Valentina Sánchez Trivella, Miss Supranacional Venezuela 2021 y Ronald Sanoja; bajo la producción general de Oswaldo Montañés; y fue transmitido, a través de la señal de Globovisión.

Oriana Pablos fue coronada por el presidente de la Organización Miss Venezuela Tierra, Prince Julio César, y Elizabeth Gasiba, quien renunció al título de Miss Venezuela Tierra 2022.

Tanto la nueva reina como Sánchez Trivella y Gasiba lucieron vestidos diseñados por Dan Rojas.

“Para mí, ser reina de belleza representa los sueños y aspiraciones de toda niña venezolana, es una demostración de que nosotras las mujeres podemos lograr lo que nos proponemos, es una herramienta para el rompimiento de estereotipos, y por supuesto, una oportunidad para inspirar y para demostrar que todo es posible siempre que se mantengan nuestros principios y valores presentes. Si tuviera que definirme en pocas palabras, diría que soy una mujer de Dios, entregada, dulce, empática, perseverante y comprometida, no solo con mi país, sino con mi amada familia”, expresó Miss Venezuela Tierra 2022.

Oriana Pablos, de 25 años, viajará el próximo 9 de noviembre para representar a Venezuela en la edición número 22 del certamen, que se realizará en Filipinas, el 29 de noviembre.

En el concurso, la modelo caraqueña competirá por la corona del Miss Tierra, que actualmente ostenta Destiny Wagner, de Belice, y se medirá ante las representantes de 79 países.

Oriana Pablos, cuyas medidas son 85-60-90, tiene previsto demostrar sus habilidades en una serie de competencias en línea, organizadas por la Organización Miss Tierra.

Asimismo, Miss Venezuela Tierra grabará audiovisuales en los que lucirá su rostro sin maquillaje, traje de baño, traje típico, un video con un mensaje ecológico y otro inspirado en la fauna, solicitados por el evento internacional.

“Siempre he sido una mujer muy aplicada en mis estudios, en el deporte y en cualquier actividad que me apasione y con la que me comprometa, considero que una de mis virtudes es que soy muy perseverante, por más que una situación me cueste o falle, siempre estoy dispuesta a volverlo a intentar”, agrega.

Sobre Oriana Pablos

Oriana Pablos nació el 9 de abril de 1997 en Caracas, Venezuela.

La modelo, quien tiene experiencia en concursos de belleza y programas de televisión, está finalizando sus estudios de Ingeniería de Producción.

“Desde pequeña he tenido interés por la rama artística. Algunos de mis preciados recuerdos son que me encantaba imitar a las animadoras venezolanas, me vestía, maquillaba y ponía frente a la televisión para copiar sus modismos y formas de hablar. Además, preparaba desfiles de moda para mi familia, los sentaba en la sala y salía a modelar”, relata Miss Venezuela Tierra 2022.

En 2020, Oriana Pablos desfiló para los diseñadores Guillermo García, YolanCris, RuaRua y Festimisufi en la Semana de la Moda de París.

Este año, repitió en el mismo evento, pero esta vez trabajando de la mano de Cristina Tamborero, Jessica Molebatsi, Geraldine Daulon, Cedi y Violencia UK, entre otros creadores.

Oriana Pablos también se ha formado en el área de Mercadeo y Procesos Gerenciales.

Una de las grandes pasiones de la maniquí es el karate, disciplina en la que ostenta el cinturón marrón y que comenzó a practicar desde temprana edad con su hermano.

“Entre las lecciones que me ha enseñado el karate, está la disciplina, la dedicación, la importancia de nunca dejar de aprender y además de valorar las mejoras pequeñas que son clave para los resultados que queremos a largo plazo”, sostiene Miss Venezuela Tierra 2022.

La maniquí se ha comprometido con las causas sociales desde la niñez. “Mi mamá fue equinoterapeuta por unos años, trabajando en la ayuda al desarrollo motor de niños especiales, desde pequeña, me gustaba acompañarla para ver el impacto positivo sobre sus vidas”.

