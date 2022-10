La historia del último concierto de Jimi Hendrix: fue caótico y murió 48 horas despues de sobredosis

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El legendario guitarrista Jimi Hendrix falleció en Londres cuando sólo tenía 27 años, dejando un legado duradero, denominado, incluso, como “el mayor instrumentista de la historia de la música rock” por el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Por: Clarín

En sus años, publicó tres discos con The Jimi Hendrix Experience, entre ellos Electric Ladyland, que incluía su single más vendido “All Along the Watchtower”.

A mediados de 1970, Hendrix se embarcó en una gira europea, en la que tocó en el Festival de la Isla de Wight, marcando el comienzo de una semana de intensa gira, que terminó con su último concierto.

El último concierto de Jimi Hendrix

Hendrix comentó un sentimiento de desilusión en una entrevista publicada justo un día antes de su última actuación. Dijo: “Ahora mismo he vuelto al punto de partida. Lo he dado todo a esta era de la música. Sigo sonando igual, mi música sigue siendo la misma, y no se me ocurre nada nuevo que añadir en su estado actual…”

La semana previa al último concierto empezó de forma desastrosa cuando, al bajista Billy Cox, le echaron LSD en la bebida, que lo alteró mucho.

Además, esa semana, la serie de conciertos de la banda estuvo repleta de catástrofes: Hendrix estaba resfriado y agotado mental y físicamente, los problemas técnicos proliferaban y el clima no ayudaba.

