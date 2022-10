Robbie Williams paró un concierto cuando una fan se quedó en topless (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Robbie Williams dejó atrás sus días de fiesta. Ahora está felizmente casado y disfruta del tiempo libre junto a sus hijos. Pero hubo algo que le llamó la atención en su reciente show. Una fan llamó su atención mientras él se encontraba en el centro del escenario. Esto pasó en la primera fecha de su gira, en su presentación en el 02 Arena de Londres.

Por: TN

El exintegrante de Take That, de 48 años, detuvo el concierto cuando vio a una mujer que se levantó la remera quedando en topless. Robbie le contó a la audiencia que estaba confundido con lo que estaba pasando. “Hay una dama aquí mostrándome sus pechos”. “Una escena increíble. Para mí es como ser diabético en una confitería. No hay nada que pueda hacer al respecto, ¿verdad?”, agregó según publicó The Sun.

El artista brilló con varios de sus éxitos como “Come Undone”, “Eternity”, “Feel”, “Kids”, “Rock DJ”, “No regrets”, “She´s the One” y el cierre con “Angels”. También interpretó “Don’t Look Back in Anger”, de Oasis, y dos temas de Take That: “The Flood” y “Everything Changes”.

