El misterio que dejó boquiabierto a las autoridades: barco de la II Guerra Mundial hundido en Oceanía apareció en California

A esta hora, los funcionarios y autoridades cercanas al Bosque Nacional Shasta-Trinity en California se hacen la misma pregunta. ¿Cómo pudo terminar un barco de la Segunda Guerra Mundial hundido en Oceanía en un embalse seco de la zona?

El hallazgo tuvo lugar el pasado domingo, fecha en la que las páginas de redes sociales del Shasta-Trinity National Forest comenzaron a publicar información sobre el bote, descubierto mientras el agua estaba baja en el lago Shasta. Tal y como detallaron en Facebook:

El misterio comienza con los números pintados que se encuentran en la rampa cuando se movió el bote. Está marcado como ‘31-17′. Esto lo confirma como un barco asignado al Transporte de Ataque USS Monrovia.

This boat appeared in low water of Shasta Lake. It is marked '31-17' confirming it as a boat assigned to the Attack Transport USS Monrovia. This ship was Patton's HQ during the invasion of Sicily. The circumstance of its sinking remains a mystery. pic.twitter.com/y7foKWbExt

— Shasta-Trinity NF (@ShastaTrinityNF) October 9, 2022