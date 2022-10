¿Incompetente? Vehículo blindado ruso explotó en mil pedazos al pasar sobre minas terrestres visibles (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un vehículo blindado ruso pasó sobre una carretera con minas claramente visibles y voló en pedazos, lo que el Daily Mail describe como “el último ejemplo de la incompetencia de las fuerzas de Putin”.

Por: 20 Minutos

Las imágenes aéreas muestran al vehículo aproximándose lentamente hacia las minas antitanque que se encuentran en una carretera ucraniana, sin aparentemente darse cuenta de los artefactos explosivos. Al entrar en contacto con las minas, se genera una bola de fuego y el tanque vuela en pedazos.

Posteriormente se observa al conductor del vehículo sentado en la tierra quemada mirando desconcertado a su alrededor junto a los restos humeantes. Poco después recoge sus pertenencias y se marcha.

V

Moment a Russian armoured vehicle is blown to pieces after inexplicably driving over clearly-visible landmines in latest show of ineptitude by Putin's troops

======https://t.co/2oA8fyzxbx pic.twitter.com/5HOxrW1obh

— ???????????? – V – News (@triantafyllidi2) October 13, 2022