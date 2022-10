Así son los drones iraníes con los que Rusia está sembrando el terror en las ciudades ucranianas

Click to share on Google News (Opens in new window)

Oleadas de drones suicidas cargados de explosivos golpearon la capital de Ucrania este lunes, incendiando edificios y provocando nuevas bajas civiles. El bombardeo parecían incluir Shahed de fabricación iraní, aunque los ataques aéreos rusos anteriores en Kyiv fueron en su mayoría con misiles.

Por La Razon

El alcalde Vitali Klitschko ha dicho que el bombardeo de hoy se produjo en oleadas sucesivas de 28 drones, en un intento de Rusia de evitar agotar sus reservas de misiles de precisión de largo alcance.

NEW VIDEO:

??#Kyiv was attacked this night/morning with #Iranian Shaded-136 kamikaze drones.

??No valuable infrastructure was hit, but the damage is significant.#Ukraine? #UkraineWarNews #UkraineWar pic.twitter.com/5H6flU9uUS

— Tibolimon (@OMonteyne2) October 17, 2022