El macabro experimento que logró reanimar a cabezas de perros

Son innumerables los macabros experimentos que se han llevado a cabo ‘en nombre de la ciencia’. Si existen individuos en el mundo que han tratado de exceder los límites de la naturaleza esos son, precisamente, los científicos, para quienes las enfermedades, los fenómenos médicos e incluso la muerte nunca han sido impedimentos para alcanzar el triunfo.

Por eltiempo.com

A los soviéticos se les atribuye una gran cantidad de éxitos, pero también unos cuantos fracasos que, aún hoy en día, siguen inmortalizados en la memoria de millones de ciudadanos y, especialmente, de científicos.

Desde una ardua carrera espacial hasta misiones de inteligencia, revoluciones políticas y grandes apuestas económicas, la Unión Soviética intentó, al igual que muchos otros estados, hacerse con el liderazgo de varios campos a escala global. La ciencia, por supuesto, no fue la excepción.

Para fortuna de los animales y de muchas otras especies, la ciencia es una disciplina que no se ha mantenido constante durante las últimas décadas; por el contrario, ha sufrido variadas y controvertidas transformaciones. Tanto los individuos como los métodos experimentales científicos han cambiado para dar paso a una nueva manera de entender las relaciones con los humanos: una en la que la ética se erige como protagonista principal. Sin embargo, esto no siempre fue así.

¿Cabezas de perros vivas, aún después de que sus dueños estuviesen muertos? ¿Corazones en funcionamiento unidos a un mecanismo de sangre artificial? ¿Perros zombies? No, no es la descripción de una secuela de ‘Frankenstein’ -aunque lo parezca-, es mucho más que eso: son algunos de los detalles de un experimento en el que los soviéticos intentaron, de la forma más insólita, tratar de revivir a los muertos.

La era del estalinismo -modelo que propone la centralización de la economía, el Estado monopartidista y la intervención total del Estado- no sólo dejó grandes secuelas a nivel político y económico, sino que también vio surgir a uno de los científicos más reconocidos de la Unión Soviética.

Se trata de Serguéi Bryujonenko, la mente maestra detrás del macabro experimento que le dio la vuelta al mundo y no precisamente por ser un ejemplo a seguir en la rama de la bioética, sino más bien por desafiar los límites de la naturaleza.

His name was Sergei Brukhonenko, and he had served as an army medic during the First World War, treating soldiers with major trauma. pic.twitter.com/Ql7Ugg3GDz

Nacido en Kozlov, Imperio Ruso, Serguéi Bryujonenk fue un científico conocido, principalmente, por ser el ideador y ejecutor de varios de los orgullos patrios del régimen soviético. Se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad de Moscú en 1914, “justo a tiempo para ser reclutado por el Ejército Imperial Ruso y ser testigo de los horrores de la Primera Guerra Mundial”, según el portal de noticias estadounidense ‘Salon’.

No sólo fue vital para el desarrollo de los procedimientos a corazón abierto en Rusia -pues fue uno de los líderes del Instituto de Investigación de Cirugía Experimental, donde el profesor Alexander Vishnevsky realizó la primera operación a corazón abierto en 1957-, sino que marcó un precedente en los límites de la experimentación científica.

Aunque parezca imposible, la resurrección de animales no fue la primera preocupación médica de Bryujonenk. Mucho antes de ser elogiado y criticado a partes iguales por su contribución al campo científico, el legendario experto mostró un gran interés por las transfusiones sanguíneas, luego de que descubriese que el Suraním, un medicamento humano y veterinario usado para tratar infecciones causadas por helmintos parasíticos, lograba que la sangre “fuera más fluida y no se coagulara aunque la dejara quieta en un recipiente”, de acuerdo con el diario español ‘La Razón’.

Soviet doc Sergei Brukhonenko created one of the first heart-lung machines, called the autojektor, which used donor lungs, in 1926. By 1936 he’d created a bubble oxygenator, used successfully on dogs. He never got to trial clinical use, as the work was disrupted by WW II. pic.twitter.com/yYKaxFGiLd

— Legends Of Surgery (@SurgeryLegends) March 16, 2021