Ataque de ira en Nueva York: Incendió un restaurante al no recibir el pedido correcto (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En Nueva York, un hombre prendió fuego las instalaciones de un restaurante de comida asiática del distrito metropolitano de Queens, en un ataque de ira tras recibir un pedido que no era el suyo, informó el diario New York Post.

Por RT

El incidente tuvo lugar en la madrugada del 2 de octubre en la entrada del local ‘Ittadi Garden And Grill’, en el barrio de Jackson Heights, adonde Choephel Norbu llegó con un balde de gasolina, roció la fachada y la prendió fuego.

El hombre huyó rápidamente de la escena con los zapatos en llamas. Su acto vandálico no dejó heridos, pero causó destrozos en el restaurante bangladesí por más de 1.500 dólares. Las autoridades emprendieron la búsqueda del sospechoso, que se prolongó por casi dos semanas.

Finalmente, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), anunció este lunes el arresto de Norbu, el 14 de octubre. El delincuente, de 49 años, fue acusado de cargos por incendio provocado, travesura criminal y puesta en peligro imprudente. Según la denuncia penal del caso, Norbu aseguró que el día de los hechos estaba “muy borracho” y “enojado” porque no le dieron el ‘biryani’ de pollo que había solicitado la noche anterior.

Today, Acting Fire Commissioner Laura Kavanagh announced the arrest of Choephel Norbu. #FDNY Fire Marshals along with @NYPDnews Arson and Explosion Detectives arrested Norbu, 49, for intentionally setting a fire. Read more: https://t.co/151Huk3jDY pic.twitter.com/3Hjhiwbw5J

— FDNY (@FDNY) October 17, 2022