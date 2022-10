Genessi Pinto, una venezolana en el concurso de quesos más importante del mundo

Posteado en: En la Calle

Hace aproximadamente cinco años, Genessi Pinto llegó a Perú. Como muchos de sus compatriotas venezolanos, emigró en busca de mejores oportunidades para tener un mejor futuro.

Por vozdeamerica.com

Lo que desconocía en ese entonces es que su llegada a tierras peruanas le regalaría la oportunidad de conocer y especializarse en lo que, en definitiva, según ella misma asegura, es su verdadera pasión: el queso.

Genessi Pinto tiene 27 años de edad. Nació en El Tigre, en el estado Anzoátegui. Allí estudió Relaciones Industriales, pero tras emigrar a Perú y trabajar en un local especializado en este tipo de productos, su rumbo laboral cambió: ahora es cheesemonger o experta en el manejo de quesos artesanales.

“Sé que por algo pasan las cosas, gracias a mudarme a otro país descubrí algo que me apasiona y de lo cual estoy enamorada. Si me dieran a elegir entre a lo que me dedicaba en mi país o lo que hago ahora … definitivamente me quedo con el queso y sus bondades”, confesó en una entrevista con la Voz de América.

Sus conocimientos y evolución, con tan solo cinco años en el sector, hicieron que recientemente recibiera una invitación para participar como jurado en el World Cheese Awards, una competición en la que califican más de 4.000 tipos de quesos de todo el mundo.

Sus comienzos en “The Cheese Corner”

En sus primeros tiempos en Perú, esta venezolana comenzó a trabajar en una pequeña tienda española, en la que aprendió a cortar jamón a mano. “Fui autodidacta en ese oficio, que es muy escaso en Latinoamérica. Solo conocía un par de quesos industriales”, recuerda.

Después cambió de empleo y paso a The Cheese Corner Perú, un local único en Latinoamérica, ya que reúne más de 110 variedades de quesos de todo el mundo.

Para Pinto, este trabajo fue un reto. Confiesa que sintió temor al principio, pero estudió lo suficiente para poder hacer un buen papel y recomendar a los clientes los quesos más adecuados y según sus gustos.

“The Cheese Corner me encontró y fue lo mejor que me pasó. Me daba miedo porque no sabía nada de quesos y me enfrentaba a 110 variedades de quesos, pero me encantan los retos, así que decidí adentrarme en este mundo quesero”, relató. “Cada noche seleccionaba cinco quesos y leía sobre su historia, características y maridaje, al día siguiente esos mismos quesos los probaba y así sucesivamente”.

World Cheese Awards: un sueño hecho realidad

La primera vez que Pinto oyó hablar de Word Cheese Awards fue de alguien que considera su mentor, Carlos Yescas, un quesero mexicano y además jurado máximo de esa competición.

“Me empecé a interesar mucho por este evento y cada año buscaba información de dónde se llevaría a cabo y cuáles habían sido los quesos premiados con distintas medallas -oro, plata, bronce- también cuál había sido seleccionado como el mejor queso del mundo. Nunca dejé de soñar y pedirle a Dios algún día poder estar ahí”, recuerda.

Es por ello que para Genessi Pinto, participar como jurado en Word Cheese Awards es un meta alcanzada, un sueño hecho realidad. Será la primera venezolana en ser parte de este evento, el cual se llevará a cabo en Gales del 1 al 4 de noviembre.

“Aún no me lo creo, pero estoy muy feliz y orgullosa de todo lo que he logrado. Tengo muchos sentimientos encontrados pero estoy feliz. No solo voy a representar a mi país, también a Perú y The Cheese Corner, porque sin las oportunidades que me brindaron nada de esto estaría sucediendo”, afirmó.

Otra vía que le ha brindado oportunidades son las redes sociales. Allí, la venezolana muestra su trabajo y también mucha información relacionada con los tipos de quesos artesanales. Su contenido ha logrado gran receptividad en plataformas como Instagram y Tik Tok, en esta última cuenta con 82.000 seguidores.

“Las redes son una ventana abierta al mundo, gracias a eso he conseguido llevar mi contenido sobre quesos a muchos países, personas de todas las edades y la verdad me encanta aportar un granito de conocimiento todos los días sobre este mundo gourmet tan bonito y poco valorado”, explica.

Por ahora, Genessi se prepara para hacer un buen papel como jurado en el afamado concurso. Espera que esta sea la primera de muchas metas por cumplir, pues la venezolana quiere seguir explorando toda la quesería europea, conocer granjas y productores. Además, sueña con poder, en un futuro elaborar ,su queso y tener su propia quesería.