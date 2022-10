La millonaria demanda a Cardi B en EEUU por una imagen donde le hacen sexo oral

Click to share on Google News (Opens in new window)

Seis años después de que Cardi B lanzara ‘Gangsta Bitch Music Vol. 1’ con una imagen de portada llamativa, la rapera apareció en un tribunal de California esta semana para luchar contra una demanda de $5 millones referente a este mixtape.

Por El Diario NY

Y es que Kevin Michael Brophy, un hombre que se describe a sí mismo como una persona de fe, acusa a Cardi por superponer su tatuaje en la espalda de un modelo masculino que aparece en la portada aparentemente practicando sexo oral con ella, por lo que presentó una demanda por infracción de derechos de autor.

Los abogados del acusador dicen que la vida de Brophy había sido “perturbada” y que la imagen también había perturbado a su esposa, quien inicialmente cuestionó si su esposo era el modelo de la portada.

Hablando ante el tribunal, Kevin Michael Brophy dijo que una vez consideró que su tatuaje en la espalda, que muestra a un tigre luchando contra una serpiente, era una “pieza de Miguel Ángel” que desde entonces se ha vuelto “obsceno y repugnante”.

Cardi B is being sued for $5 million over her 2016 mixtape artwork. pic.twitter.com/iEUjGKDrWn

— Brut America (@brutamerica) October 20, 2022