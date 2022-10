Motociclista quedó envuelto en llamas al ser impactado por la policía tras persecución en EEUU (VIDEO)

Este 26 de octubre se reportó un caso que escandalizó y atemorizó a los ciudadanos de Arkansas, Estados Unidos, cuando un policía local disparó en contra de un motociclista con un taser, para infortunio, la electricidad cayó justo en el bolso del hombre donde cargaba gasolina y se prendió fuego.

Por Semana

Según informaron medios locales, el hombre fue identificado como Christopher Gaylor, de 38 años, quien estaba siendo perseguido por las autoridades el 13 de octubre en Little Rock, una ciudad en Arkansas, luego de que se sospechara del señalado por ir en una motocicleta sin placa y en horas de la madrugada.

Gaylor se negó a detenerse y eso habría sido lo que provocó la detención forzada de las autoridades, disparando un taser en su contra, según el reporte de la policía estatal, el hombre iba a alta velocidad evadiendo las señales de tránsito, por lo que se habrían tomado medidas para lograr su captura.

Sin embargo, el disparo del taser cayó justamente en el bolso de Gaylor, donde llevaba un recipiente con gasolina que inició el fuego, el hombre quedó envuelto en las llamas mientras las autoridades lograron encontrar con qué apagarlas para salvarle la vida.

“Antes de que se desplegara el dispositivo de control electrónico (TASER), el Sr. Gaylor podría haber elegido en cualquier momento durante la persecución vehicular, o en los segundos posteriores a abandonar la motocicleta, cumplir con la parada de tráfico o las órdenes de detenerse mientras caminaba”, explicó Bill Sadler, vocero de la Policía de Arkansas, sobre el incidente.

Police officers set fire to a motorcyclist who was chased.

It happened in Arkansas. The police fired a taser, but the driver was carrying a can of gasoline with him, which instantly flared up. #ACAB pic.twitter.com/pcf6qEEi40

— Erdogan's sleep paralysis demon ? (@nyetfsb) October 23, 2022