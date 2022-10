Niña de doce años cayó del cuarto piso de colegio en Perú: era víctima de bullying, pero institución lo niega

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La mañana del martes 25 de octubre, Luhana, una escolar de 12 años, quien cursaba el primer año de secundaria en el colegio Saco Oliveros, cayó del cuarto piso de su institución educativa ubicada en Salamanca, distrito de Ate. Su padre denunció que la menor era víctima del bullying por parte de sus compañeros y que fue un vecino el que reportó la caída de su hija, porque nadie se había dado cuenta del hecho.

Por Infobae

La niña tiene varias fracturas en la pelvis y la columna comprometida. Se encuentra en la unidad trauma shock del hospital Guillermo Almenara a la espera de una cama UCI y requiere varias operaciones.

“Ella ha sido víctima de bullying porque yo me he percatado a raíz de este accidente que se estaban burlando de ella: de su cuerpo, su estatura y su cabello. Le hice un corte de cabello en un salón de belleza para que se sienta mejor, pero en el colegio lo único que hicieron es burlarse de ella”, señaló Jaime Carbajal, el padre de la menor, al noticiero ATV.

Víctima de bullying

El padre de la menor comentó que ella no solía conversar con él o su mamá sobre el bullying que sufría en la escuela. Sin embargo, dijo que el último fin de semana había hecho planes para salir a pasear. “Me sorprende que haya ocurrido esto. Quiero saber si mi hija se lanzó, si la empujaron o si se ha caído. He pedido las cámaras, pero me dicen en el colegio no hay. ¿Y dónde está el personal de seguridad del colegio?”, señaló.

Indicó que su hija cayó cerca a la puerta de salida y que fue uno de los vecinos quien dio aviso al colegio Saco Oliveros, ya que los profesores y tutores no se habían dado cuenta del grave incidente.

El padre además denunció que las autoridades del colegio no le den información de cómo habría caído del cuarto piso. “Cuando yo fue a reclamar el director se escondió”, dijo.

También dijo que luego del accidente, al revisar el celular y los chats de su hija encontró un mensaje de la menor en el que mencionaba que ya estaba cansada que hablen tanto de ella.

“Encontré en su celular que tenía una carta de despedida desde el día 22, pero no pude acceder porque tiene clave, pero salía en el título ‘quizás esté muerta para esta fecha’. A pesar de ello los alumnos se siguieron burlando de ella”, reveló el padre de la menor.

Hasta el momento, el Ministerio de la Mujer ni la ministra a cargo de la cartera se han pronunciado respecto al caso y se espera que lo haga en las próximas horas.

Pronunciamiento del colegio

A través de un comunicado, el colegio Saco Oliveros indicó sobre la caída de la menor en las instalaciones de la sede Salamanca. Aseguran que ella fue atendida oportunamente por los bomberos y posteriormente trasladada al centro de salud especializado.

“Desde el primer momento hemos acompañado a nuestra estudiante y a su familia. La tutora de aula de la menor y la asistenta social se mantienen desde el día de ayer hasta la fecha junto a ellos para cubrir todas las necesidades económicas y gestiones administrativas necesarias, manteniendo una comunicación directa con la madre de familia y mediante mensajes con el padre de familia, todo ello en coordinación con el director y el administrador general de nuestra institución”, expresan.

También afirman que vienen brindando toda la información y las facilidades necesarias al Ministerio de Educación, Policía Nacional, entre otras entidades para las investigaciones correspondientes “con el fin de esclarecer los hechos que, por su naturaleza y gravedad de lo acontecido, abarca tanto a nuestra institución como al entorno familiar”.

Con respecto a la convivencia en el aula, puntualizan que es un aspecto que como institución cuidan y velan, acorde a sus principios y valores institucionales. En tal sentido, precisan que vienen recibiendo manifestaciones de solidaridad de los padres de familia que dan fe del compañerismo y confraternidad que existe en dicha aula, “lo cual difiere con los desafortunados comentarios de bullying que se vienen difundiendo en algunos medios”.

Abogado niega bullying

Tras conocerse que la menor era víctima de bullying en el centro de estudios, el abogado del colegio, Américo Chueca, optó por señalar que los problemas de la menor se originaban en casa.

“Ella venía de su casa así”, dijo el abogado en conversación con Al estilo Juliana. “En el colegio no nos hemos enterado que ha sido sujeta a bullying. No hemos tenido conocimiento”, agregó para luego señalar que los padres sí conocían del caso y no informaron a la institución educativa. “Si nosotros no sabemos nada, ¿cómo vamos a intervenir?”, recalcó la defensa legal del Saco Oliveros.

“Acá tenemos que dividir las cosas. Estamos tratando de averiguar cuál es la verdad y la única verdad la tiene la niña. Todo lo que estamos hablando son especulaciones”, recalcó el abogado para luego señalar que por cada institución del Saco Oliveros se cuenta con dos psicólogos. “Lo que sí nos hemos enterado es del conflicto familiar que ha tenido”, repitió tras asegurar que desconocía lo que ocurrían dentro de la escuela.

Indecopi investiga

La Dirección de Fiscalización de Indecopi verificará que el colegio haya cumplido con sus obligaciones establecidas en la Ley que promueve la convivencia sin violencia en las aulas.

“Como parte de las diligencias se indagará sobre los hechos ocurridos, así como las acciones que se encuentra adoptando la institución educativa para dar atención inmediata al caso. En caso de detectarse incumplimientos a las normas en materia de protección al consumidor y a la Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas (Ley 29179), la Dirección de Fiscalización recomendará a los órganos resolutivos de la institución inicien un procedimiento administrativo sancionador, el mismo que podría concluir con la imposición de una multa de hasta más de S/2,070,000.00 (450 UIT)”, indica el comunicado emitido por la institución.

“El Indecopi lamenta profundamente lo ocurrido y reitera su compromiso de mantenerse vigilante para evitar que más estudiantes se vean afectados. Asimismo, insta a la ciudadanía a prevenir y evitar situaciones de violencia en las aulas; la sana convivencia requiere del compromiso y trabajo de las familias y la sociedad en conjunto”, agregan.

Bullying en Perú

Cabe indicar que solo hasta fines de abril, se han reportado 874 casos de violencia contra estudiantes de colegios públicos y privados, según el Sistema Especializado en la Atención de Casos de Violencia Escolar (SíseVe), del Ministerio de Educación (Minedu). Además, el mismo organismo reconoció que existe un subregistro en las estadísticas.

163 denuncias son de tipo sexual, lo que incluye tocamientos indebidos, acoso, comentarios de connotación sexual o violación. Otras 322 denuncias son de carácter psicológico, como amenazas o burlas; mientras que 389 serían agresiones físicas.

También se registró que casi la mitad de los presuntos agresores son docentes y personal administrativo (384); mientras que el resto son escolares (490).