Shakira ya tiene una fórmula comprobada: convertir sus desamores en canciones

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En una entrevista con The New York Times, Shakira reveló una anécdota que vivió con su entonces pareja, Gerard Piqué. La artista recuerda haberle preguntado “¿Cuándo me retiraré de la música?”, a lo que el defensa del FC Barcelona respondió amorosamente: “Cuando no tengas nada que decir, pero ese momento no ha llegado todavía”.

Por Semana

Era 2014 y la pareja parecía vivir un idilio de película. Tenían una relación estable y disfrutaban ya de la compañía de Milan, el mayor de sus hijos.

Hoy, esa Shakira –que atraviesa un duro momento personal debido a su separación, sus líos con el fisco español y la mala salud de su padre– sigue teniendo mucho por decir.

Hace menos de dos semanas sorprendió al mundo con Monotonía, una canción a ritmo de bachata, que grabó en colaboración con Ozuna, que refleja el dolor de su separación con el futbolista tras doce años de relación.

Se trata de una canción largamente esperada por sus fanáticos, luego de cinco años silencio musical, desde el álbum El Dorado de 2017, y que ya rompió todos los records posibles de la industria musical, entre ellos el de debut más grande en español en lo que va de 2022.

Para leer la nota completa, aquí