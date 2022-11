EN VIDEO: Captan el alucinante momento en el que Ucrania derriba un helicóptero “Alligator” ruso

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Fuerza Aérea de Ucrania dice que sus artilleros antiaéreos derribaron dos helicópteros ‘Alligator’ de ataque rusos en la región de Kherson, donde el ejército ucraniano está actualmente involucrado en una contraofensiva, y además, uno quedó filmado.

Por: El Diario NY

El Comando Aéreo Sur de Ucrania informó el lunes por la noche que las unidades de su brigada de misiles antiaéreos con base en Odesa atacaron con éxito a cada uno de los helicópteros con tres minutos de diferencia.

Los aviones derribados eran Ka-52 Alligators, considerado el helicóptero de ataque más mortífero y efectivo de Rusia, según la fuerza aérea de Ucrania. La victoria informada se produce cuando Rusia ha aumentado sus ataques aéreos y Ucrania avanza para arrebatar el control de sus regiones del sur.

A short video tutorial from #UAarmy on how to turn a russian Mi-8 into a flaming jack-o'-lantern. pic.twitter.com/h4USd1FW4Q

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 31, 2022