VIRAL: Destroza el auto que le regaló su amante porque lo engañó (VIDEO)

En redes sociales se ha vuelto viral en los últimos días un video en donde se aprecia a un hombre destrozando un automóvil que aparentemente le había regalado su amante luego de enterarse de que esta lo habría engañado.

Por: El Diario NY

El hecho ocurrió en alguna ciudad en Nigeria y en las imágenes se puede apreciar cómo el auto tiene severos daños en una de las puertas y en el toldo, así como varios vidrios rotos.

En el video también se escucha al hombre explicando que realizó dicha acción tras enterarse que su amante tenía una relación con otro.

TRENDING VIDEO: Man destroys a Range Rover bought for a “side chick” at a popular nightclub in Ikoyi for cheating on him. pic.twitter.com/03uHrZ5f1S

— Pulse Nigeria (@PulseNigeria247) October 24, 2022