La nueva vida de una maestra hot: dejó la docencia, es actriz y firmó un contrato con una productora porno

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Miguelina Fredes Sarasola protagonizó, a finales de julio, un escándalo en la localidad de Campana, en Argentina. En aquel entonces, la maestra de grado se volvió noticia luego de publicar un video en sus redes en el que revelaba sus ganas de ingresar a Gran Hermano.

Por: TN

Tras ello, los padres de sus alumnos le exigieron que renunciara a su cargo escolar. La polémica fue aún mayor cuando descubrieron que también vendía contenido erótico en una plataforma para adultos.

En una entrevista con TN, la mujer de 28 años contó que debió dejar de dar clases “porque me sentí muy presionada, fui muy hostigada por las mamás que no me querían en ese momento”. Allí también reveló que vendía fotos y videos “porque no llegaba a fin de mes” y que no descartaba dejar la docencia para potenciar su faceta artística.

A tres meses y medio de aquel revuelo, la vida de Miguelina cambió por completo. Finalmente, abandonó las aulas para encarar otros proyectos. Entre ellos, una obra de teatro sobre la Avenida Corrientes y un contrato con una productora porno.

Puedes leer la nota completa en TN