José Gato Briceño: Mordaza y atropellos, comunismo del bueno

El trabajo de los comunistas tiene como eje transversal una política comunicacional panfletaria y complaciente, entregada por entero a silenciar como sea las noticias reales, las voces adversas y simultáneamente crear información falsa, dibujando una realidad inexistente, una oferta engañosa de su gestión que no es más que opresión, miseria y subdesarrollo.

Así pues nadie crea que lo anunciado en tema político, económico e institucional en una emisora de radio o un medio de noticias impreso o digital que haya sido intervenido y secuestrado por los narcodelincuentes que usurpan el poder en Venezuela nada allí puede ser equilibrado, veraz y confiable. Está todo controlado, solo se debe hablar lo que esté autorizado, el gremio de los comunicadores sociales está amordazado, el ejercicio de su profesión que es informar lo que sucede, cómo realmente sucede, cuando y como sucede, no es posible, los periodistas que intentaron ejercer cabalmente en dictadura están presos, en el exilio o asesinados. Con unos cuantos seudo comunicadores que sacaron el título de una caja de detergente han montado una tramoya de falsedad y vergüenza emulando a sus mentores Castro, parásitos que someten al pueblo cubano impidiéndoles estar informados, con un solo medio de comunicación que obviamente está manejado totalmente por sus garras totalitarias.

Y esto no es novedad lo sé, pero siempre escribo para acuñar historias de la vida real. Cuando en el mes de marzo del año 2012 por orden de Diosdado Cabello y el hoy felizmente difunto Hugo Chávez Frías, dieron la orden de asaltar a plomo y fuego limpio la única emisora que existía en mi amada Caicara de Maturín, poblado fundado hace casi 300 años, salió un pueblo indignado sin miedo a defender con su característico coraje del estirpe caicareño que se lo da el fósforo de la GUARAGUARA, pescado del río Guarapiche y el espíritu monero, no se rindió a pesar de los zumbidos de los disparos de pistolas y de los fusiles FALN, no pudieron doblegar a ese pueblo corajudo, tuvieron que pedir refuerzos de contingentes de tropas militares para someterlos a pesar de estar desarmados, pero valientes y arrechos . La emisora LA CAICAREÑA, fundada en el año 2007 siendo gobernador, con sede frente a la casa donde nací, calle Bolívar número 15. fue objeto de ese ataque y una de las cosas más tristes fue ver la mediocridad de los que hoy se llaman demócratas, celebrando ese vil y cobarde atropello, por el único hecho que su dueño era el Gato Briceño y a su vez gobernador. No pudieron disimular la envidia y el resentimiento que se evidenciaba producto de la gran labor del gobierno que veníamos desempeñando dos hijos del pueblo, ese que nos vió nacer e hijos de un mismo vientre y quienes le dieron lo que nadie desde su fundación, le había dado, el impulso y desarrollo que se merecía por tener las tierras más fértiles del oriente venezolano; a Caicara de Maturín le llegó la oportunidad de oro , la historia nos imponía no fallarle, siendo uno alcalde y el otro gobernador simultáneamente. No vieron que aquella emisora era una ventana de la libertad de expresión y de la democracia, allí se entrevistaba a todo el mundo sin discriminación, tan es así que uno de sus locutores era un hombre conocido a ultranza de oposición como el recordado amigo y hermano de lucha, hoy fallecido, Diego Rivas, fundador del partido Movimiento al Socialismo (MAS) en Caicara y murió siendo militante del partido Social Cristiano (COPEI)

Ahora los veo desde el exilio chillando porque en lo que va de año la narcotirania ya ha cerrado casi cien (100) emisoras. El pasado lunes 31 de octubre, el chapo de El Furrial (Diosdado Cabello) salió a justificar este cierre masivo de estaciones de radio y añadió que “nunca ha habido mayor libertad de expresión en Venezuela como ha sido en revolución” esté se ganó el premio cinismo de oro de todo el mundo, es el trabajo de este mequetrefe que se las da de periodista con su programa de chismes semanal

Pero lo más contradictorio es que el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story condenó el cierre de este último lote de casi un centenar de emisoras de radio por orden de la narcotiranía de Nicolás Maduro en lo que va de año pero al mismo tiempo les van a quitar las sanciones y liberales todo el dinero para que terminen de aplastar a la oposición en las elecciones presidenciales, pero esta es la nueva modalidad del gobierno de los Estados Unidos que lamentable los apoya ya descaradamente.

Sigo sin entender desde la cárcel del exilio que parte no se comprende si sabemos que malandro no es gente y terroristas se arreglan es con misiles y plomo, que falta para estar claros con eso.Sin temor a romantizar, sino a más bien desnudando la realidad les pido, la libertad de expresión tiene que defenderse sin cálculos ni enanismos políticos, ya basta de tanta mediocridad tenemos casi perdida nuestra amada patria, la república está feneciendo. Muera la narcotiranía, hay que tumbarlos del poder, sigamos enfrentándolos y denunciando sus atropellos en cada escenario y por cada rincón, yo lo seguiré haciendo sin pausa y con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

