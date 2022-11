VIDEO muestra el mano a mano entre un soldado ucraniano a pie y un tanque ruso

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un paracaidista ucraniano se enfrentó solo a un tanque ruso en medio de un sendero perdido totalmente cubierto por el barro.

Por: Clarín

En el video se ve al soldado ucraniano esperando a que el vehículo blindado pase por la carretera, luego sale del bosque y dispara un misil antitanque.

El misil explota contra la torreta y destruye el tanque ruso.

David contra Goliath

El video, tomado por un dron y difundido por el gobierno ucraniano, muestra un segundo tanque ruso inmóvil, con el cañón apuntando justo en dirección al soldado.

#Ukraine: A Ukrainian paratrooper of the 95th Air Assault Brigade ambushed a Russian T-80BV tank at close range in the East. It was destroyed. pic.twitter.com/p9CzuhdYHa

— ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) November 4, 2022