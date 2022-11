El llanto de Nick Carter por la muerte de su hermano Aaron en un concierto de los Backstreet Boys (VIDEO)

Aaron Carter fue encontrado muerto el sábado 5 de noviembre en su casa de Lancaster, en California, y su hermano Nick Carter actuó en Londres con los Backstreet Boys, un día más tarde.

Por Infobae

Mientras el grupo interpretaba la canción “No Place” durante el show, aparecieron imágenes de Nick y Aaron en las pantallas gigantes. Después de que el grupo terminó su actuación, Kevin Richardson se tomó un momento para dirigirse a la audiencia.

“Ese fue el último sencillo del álbum ‘DNA’ y esa canción es muy especial para nosotros porque se trata de la familia”, dijo mientras la audiencia gritaba su apoyo a Nick.

Richardson continuó agradeciendo al público presente y en un momento AJ McLean se acercó a Nick para darle un abrazo con Brian Littrell uniéndose después.

“Esta noche nos apenó un poco el corazón porque ayer perdimos a uno de los miembros de su familia”, continuó Richardson.

Nick fue visto en el fondo limpiándose las lágrimas y dedicó su próxima canción a Aaron.

El cantante estadounidense había recurrido previamente a Instagram para compartir una publicación dedicada a Aaron.

“Mi corazón esta roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido”, comenzó un largo tributo junto con una presentación de fotos de él y Aaron a lo largo de los años.

“Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, algún día quiera caminar por un camino saludable y, finalmente, encontrar la ayuda que tanto necesitaba. A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida. Pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí”, dijo Carter a su publicación.

El miembro de Backstreet Boys, de 42 años, concluyó: “Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá. Te amo Chizz. Ahora tienes la oportunidad de finalmente tener un poco de paz que nunca podrías encontrar aquí en la tierra… Dios, por favor cuida de mi hermanito”.

My heart is broken. Even though my brother and I have had a complicated relationship, my love for him has never ever faded. I have always held on to the hope that he would somehow, someday want to walk a healthy path and eventually find the help that he so desperately needed. pic.twitter.com/89lsEdX9f8

— Nick Carter (@nickcarter) November 6, 2022