Quién es el capo del Cártel de Sinaloa que vive en Madrid y es casi vecino de Peña Nieto

Un subinspector de la Policía Nacional de España, detenido el pasado 17 de mayo durante un “operativo histórico” que desarticuló una red del Cártel de Sinaloa en el país ibérico, declaró que uno de los líderes de la célula sinaloense había ido a cenar en Madrid con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

En otro de momento de su declaración judicial, con fecha del pasado 2 de junio, el agente Diego Arias García también señaló que el líder crminal se había “puesto en contacto con el que va venir de embajador de México a España”, en evidente alusión a Quirino Ordaz Coppel.

El ex mandatario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no se ha expresado respecto a las últimas revelaciones que lo vincularon con el Cártel de Sinaloa, pero el reportaje de la revista Proceso destacó como llamativo el hecho de que los domicilios del presunto cabecilla del cártel de Sinaloa que operaba en aquel país y del ex presidente mexicano estuvieran a menos de 10 minutos de distancia.

También fue señalado por el subinspector coludido como el responsable de colaborar con el cártel en la introducción de cocaína a España a través de una vía de entrada en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El ex presidente mexicano Peña Nieto, por su parte, adquirió recientemente una propiedad de tres plantas, con jardín y una bodega, en la exclusiva área urbana Valdelagua, ubicada a unos 40 kilómetros de Madrid. De acuerdo con el propio Peña Nierto, el inmueble es un lugar seguro, discreto y “no tan lujoso como dicen”.

Golf: el pasatiempo favorito de EPN

José de Jesús Flores Ramo le dijo al juzgado que su domicilio, donde fue localizado un laboratorio para el procesamiento y envasado de cocaína, se encontraba en la urbanización Ciudalcampo de la Comunidad de Madrid, ubicada a siete kilómetros de Valdelagua, aproximadamente 10 minutos en auto.

Dicha urbanización se caracteriza por tener férreas medidas de seguridad y por estar cerca de centros sociales y campos de golf como el Club RACE, donde en más de una ocasión ha sido visto el ex presidente disfrutando de una de sus pasiones. Y es que en febrero de 2020, horas antes de Emilio Lozoya fuera detenido en Málaga, España, Peña Nieto fue visto jugando golf en uno de los clubes más exclusivos de España: La Moraleja, en Madrid.

En agosto de 2019 también fue visto en un campo de golf, uno de sus pasatiempos favoritos, en la zona de Marbella, a donde se desplazó con su pareja Tania Ruiz Eichelmann.

En una entrevista reciente para el diario español El País, el ex presidente priista aseguró que las acusaciones en su contra sobre un presunto enriquecimiento ilícito eran “absurdas” y que iba responder sobre el origen legal de su patrimonio en España.

“Es un absurdo. No he querido dar una respuesta mediática, pero estoy invariablemente atento a responder sobre el origen legal de mi patrimonio”, enfatizó al ser cuestionado sobre las tres carpetas de investigación abiertas en su contra por la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, peese a que al finalizar su sexenio aseguró que no se iría de México, país al que dijo amar “entrañablemente”, Peña Nieto confesó que le gustaría residir de manera definitiva en España y visitar de manera ocasional su nación natal.

“Estoy muy agradecido a este país por el trato que me ha dispensado, me va gustando mi vida aquí. Me planteo residir en España de forma permanente y visitar ocasionalmente México, que es mi patria y amo entrañablemente”.