Por una amenaza de bomba, cambiaron lugar de votación de una escuela en Luisiana

Una escuela de votación en un suburbio de Nueva Orleans, Louisiana, tuvo que ser cambiado este martes luego de que se registrara una amenaza de bomba, siendo la segunda en cinco días en el lugar, informó la policía.

Por El Diario NY

El Departamento de Policía de Kenner indicó que la investigación se lleva acabo en Kenner Discovery School, y señaló que en el lugar no había niños debido a las elecciones intermedias que se celebran hoy.

“No fue una amenaza para las elecciones, los votantes o los trabajadores”, señaló John Tobler, portavoz de la Secretaría de Estado de Louisiana en declaraciones a Fox News.

La policía de Kenner apuntó que están tratando de determinar si el incidente está relacionado con una amenaza de bomba que recibió la escuela el pasado jueves 3 de noviembre.

NBC News: A polling place in Louisiana — one about 20 minutes outside of New Orleans — had to be moved from one school to another after a bomb threat, according to John Tobler, the deputy secretary of communications and outreach at the Louisiana Department of State. @MSNBC

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) November 8, 2022