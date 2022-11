“He vivido al límite toda mi vida”, la punta de Piqué tras el acuerdo con Shakira (VIDEO)

Posteado en: Deportes, Titulares

Piqué ha concedido su primera entrevista en una charla con el influencer Ibai Llanos, donde habló de cómo está tras retirarse del fútbol. Si bien físicamente la pérdida de peso es considerable, lo cierto es que casi nadie sabía cómo se encuentra el futbolista después firmar el acuerdo con Shakira y retirarse. Relajado y aparentemente tranquilo, el catalán ha asegurado que se encuentra “muy bien”. Ya no se siente oprimido al no pertenecer a un club y, por ello, “es libre de decir lo que quiera”.

Por infobae

En el canal de Twitch del streamer, el hombre de 35 años contó los pormenores de una decisión que maduró en el tiempo: “Son muchas razones que uno va pensando a medida que pasa la temporada. Xavi me dijo que este año la tendría difícil. Yo quería intentarlo. Las sensaciones desde el inicio no fueron las mejores en líneas generales. Vi que el parón era una oportunidad para tomar esa decisión. Siempre dije que cuando no me sintiese importante lo dejaría. Hubo partidos que no había jugado y después del partido tenía que entrenar. Me sentía desubicado. Hubo algún día que estuve a punto de ir al vestuario y decir: ‘Se acabó‘. No terminaba de sentir que era mi sitio”.

“El hecho de que hubiera lesiones en mi posición hizo que retrasara todo esto. No podía dejar el equipo en ese momento. Me fije el parón como fecha límite porque después del Mundial ya estarían recuperados todos los compañeros”, manifestó en referencia a las bajas temporales de Andreas Christensen y Jules Koundé, flamantes refuerzos de la institución para esta temporada.

Además, expresó: “Miro atrás y he hecho un viaje espectacular. Levantarme por la mañana, representar al club de mi vida, ganarlo absolutamente todo. Era vivirlo, no podía esperar nada más. He exprimido cada día de mi vida”.

En último orden, descartó casi definitivamente su vuelta a las canchas en el club que preside y milita en la segunda división de España: “Nunca, nunca, no lo voy a decir, pero en el 99% digo que jamás jugaré en el Andorra”.

En medio de una carrera tan larga como exitosa, el empresario se refirió al rol del fútbol y la sociedad, de alguna manera vinculando sus palabras a las críticas que supo recibir por sus correrías nocturnas: “Tienen que comprender que los jugadores también son personas. No eres un robot que solo entrenas, comes y duermes. Necesitamos tener una vida social y salir de fiesta. Todo tiene un balance en la vida. Me he sabido cuidar para tener una carrera así. Hay que salir con 20 años y con 21, es obligatorio salir de fiesta. Si no sales de fiesta en cinco años hay algo oscuro. Todo en un extremo es malo”.

Luego de estas declaraciones, Piqué se distendió para abordar un viejo recuerdo sucedido el 30 de mayo de 2009. Un Barcelona que había ganado el triplete (Liga, Copa del Rey, y Champions League) debía cerrar el torneo doméstico como visitante del Deportivo La Coruña. Allí, Guardiola le dio una sola orden que no pudo cumplir.

“Jamás en la vida he salido antes de un partido. La única vez fue cuando ganamos el primer triplete y fuimos a La Coruña a jugar. Pep me dijo que no saliese porque iba a jugar. Obviamente salí. Y me lesioné en el minuto 60?, contó entre risas sobre una modificación que incluyó el ingreso de Alberto Botía -actualmente juega en Al-Wehda de Arabia Saudita- en un partido que finalizó 1-1.

“He jugado al límite toda mi vida y lo voy a seguir haciendo. Siempre ensanché las normas un poco más. Me ha traído problemas pero sabía a lo que me estaba exponiendo”, concluyó, en una nota en la que no hizo referencia a su separación de Shakira, tras 12 años en pareja y dos hijos (Sasha y Milan) como fruto.