¡Qué fuerte! Se filtró material que dejaría en evidencia que Aleska Génesis sufrió agresión física por parte de Miguel Mawad

Las pruebas que dejarían en evidencia que Miguel Mawad no fue el mejor en su relación con Aleska Génesis se siguen sumando, a través de una cuenta anónima en Twitter se filtró un video perturbador donde se puede ver la agresión física por parte del hacia la modelo.

En este material audiovisual también adjuntaron imágenes de la agresión de Mawad, para con las mascotas de Aleska.

Por si fuera poco, adjuntaron una nota de voz con la cual Miguel Mawad buscó perdi disculpas y una nueva oportunidad. En esta recopilación de elementos se anexas aparte capturas de texto, donde el agresor reconoce los actos de violencia hacia dos perritos indefensos.

“Martina está mal y está Pochi, y esta mañana me preguntó otra vez por ti y estoy en la mi3rd4, no dormí nada. Mami, por favor, si puedes, me das cinco minutos, te lo agradecería en el alma, si no quieres verme, está bien, si no quieres subir está bien”, dice.

Entre los elementos filtrados figura, las medicinas que consume Miguel para mantener esos brotes psicóticos controlados; una muestra de uno de esos ataques, donde se le puede ver llorando y golpeándose a sí mismo.

Este hecho ha generado rechazo de muchas personas que han ido al perfil de la empresa de Miguel para tildarlo de maltratados, cosa que no pueden hacer en el propio perfil de Instagram del victimario, ya que deshabilitó la opción de comentar para no tener que lidiar con la opinión pública.