Nicole podría provocar fuertes lluvias y tornados en su trayectoria hacia el norte de EEUU

Nicole, degradada ya a depresión tropical, podrá todavía en su trayectoria hacia el norte por estados del interior de Estados Unidos provocar fuertes lluvias y tornados, según informó este viernes el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU.

Por El Diario NY

El boletín de las 10:00 hora local (15:00 GMT) de la agencia con sede en Miami señalaba que Nicole se encontraba a unas 35 millas (55 km) al norte de la ciudad de Atlanta (Georgia) arrastrando vientos máximos sostenidos de 30 millas por hora (45 km/h).

El debilitamiento del sistema provocó que ya no haya alertas costeras ni avisos en vigor.

La depresión tropical se mueve hacia el norte-noreste a cerca de 23 millas por hora (37 km/h) y se espera un movimiento más rápido de norte a noreste durante las próximas horas.

En la trayectoria pronosticada, el centro de Nicole seguirá moviéndose sobre los Apalaches del sur durante las próximas horas.

Tropical Depression #Nicole Advisory 18: Threat of Heavy Rain and Tornadoes Will Continue Today. Future Advisories Will Be Issued By the Weather Prediction Center. https://t.co/tW4KeFW0gB

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 11, 2022