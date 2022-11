VIDEO: Desalmados arrastraron a una niña sin compasión para robarla en Queens

Julie Montiel, una niña de 12 años, fue arrastrada por la acera por un par de asaltantes en una motocicleta que le arrancaron una collar de oro cuando caminaba a plena luz en Queens (NYC).

Por El Diario NY

El violento robo del 24 de octubre fue captado en un video de seguridad divulgado por NYPD ayer, en procura de los sospechosos. Al parecer han sido responsables de al menos siete robos a mujeres de 12 a 70 años, desde ese día hasta el 7 de noviembre.

Semanas después la joven dijo a la prensa que estaba “realmente traumatizada”, mientras calificó a los ladrones como “los peores seres humanos vivos por poner a una niña de 12 años en esa posición”.

A la estudiante de séptimo grado le robaron una cadena de oro con un colgante en forma de cruz que su madre le dio cuando era pequeña. “Da miedo salir a la calle la mayor parte del tiempo”, dijo ayer la preadolescente frente a la casa de su familia en el vecindario Elmhurst. “Los niños deberían estar seguros… muchos niños están siendo lastimados en este momento.

El escalofriante video muestra a los ladrones arrollando a la niña desde una motocicleta roja y agarrando la cadena de $1,800 dólares alrededor de su cuello. “Sucedió rápido, así que no sentí cuando me arrastraron”, dijo. “Solo me importaba el collar. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. No sentí el dolor. Era más como si solo sintiera que me quitaban el collar”.

?WANTED for ROBBERY PATTERN: Between 10/24/22 and 11/7/22, two unidentified males approached 7 separate victims in Queens, ranging in age from 12-years-old to 70-years-old, and snatched their necklaces from their necks before fleeing. Any info? DM@NYPDTips, or call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/FrVOOmmBBt

— NYPD NEWS (@NYPDnews) November 14, 2022