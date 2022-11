“Jimmy Fallon muere”, la tendencia en Twitter por la que el presentador le pidió ayuda a Elon Musk

Posteado en: USA

Jimmy Fallon, el famoso presentador estadounidense, tuvo que salir a desmentir su muerte en Twitter, luego de que algún usuario en la red social creara el hashtag #RIPJimmyFallon (descansa en paz Jimmy Fallon con su traducción en español).

Por Semana

Fue en cuestión de segundos que la etiqueta se convirtiera en tendencia mundial, tanto que le tocó al mismo Fallon pronunciarse al respecto y pedirle ayuda al nuevo dueño de Twitter, el multimillonario Elon Musk. “Elon, can you fix this? #RIPJimmyFallon (Elon, puedes arreglar esto? en su traducción a español) fue el mensaje del también comediante en su cuenta oficial de Twitter que cuenta con más de 50 millones de seguidores.

Elon, can you fix this? #RIPJimmyFallon — Jimmy Fallon (@jimmyfallon) November 16, 2022

La tendencia trajo consigo varios mensajes, algunos graciosos y otros que sí creyeron que la muerte del carismático presentador había sucedido mostraron su tristeza por la supuesta pérdida. Incluso, un día después hay quienes todavía creen que Fallon pasó a mejor vida.

Caos en Twitter

Ante estas tendencias de noticias falsas y otros anuncios, los usuarios de Twitter hablan desde hace dos semanas de un posible tránsito a otras plataformas, considerando el caos que se vive desde la compra oficial de Elon Musk de la red, el pasado 27 de octubre, que inició con el despido de varios de los directivos, a lo que le siguió el despido masivo de cerca de la mitad de sus empleados en todo el mundo.

Lea más en Semana