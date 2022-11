Kanye West admite que se postulará para la presidencia de EEUU en 2024

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El rapero Ye, conocido como Kanye West antes de cambiar su nombre legalmente en 2021, confirmó este fin de semana que pretende postularse para la presidencia de Estados Unidos en 2024, al responder con un “sí” a la pregunta de un ‘paparazzi’ de si presentará su candidatura, así lo reseñó ACTUALIDAD RT.

El video de su charla con un equipo de X17 fue difundido el domingo. “Este es Milo [Yiannopoulos] aquí mismo, trabajando en la campaña”, dijo Ye al camarógrafo que estaba a su lado de camino al taller en Los Ángeles donde se están creando las prendas y otros artículos de la futura campaña del artista.

“Es sencillo, porque nadie puede decirme, ya sabes, ‘deberías decir esto, no deberías decir aquello’, ¿sabes? Solo es que estamos avanzando hacia el futuro”, explicó Ye su decisión.

Acusaciones de antisemitismo

El rapero se encuentra en medio de la polémica por sus declaraciones, tachadas de antisemitas, que le costaron la pérdida de varios contratos y de su cuenta de Twitter, que fue restaurada por la red social recién este domingo.

El 8 de octubre, Ye tuiteó que iba a hacer “un death con 3 [sic] en el pueblo judío”, aparentemente refiriéndose al término militar estadounidense ‘defcon’, que significa distintos niveles de alerta en las Fuerzas Armadas. Defcon 3 es el nivel intermedio de un total de 5 e implica un aumento de la disponibilidad de las fuerzas por encima de lo normal.

“Ustedes han jugado conmigo y han tratado de echar bola negra a cualquiera que se oponga a su agenda”, escribió el músico en el tuit, tras insinuar en otra publicación que el rapero y productor discográfico Sean ‘Diddy’ Combs estaba controlado por “el pueblo judío”.

¿Quién es Milo Yiannopoulos?

Por su parte, el escritor y experiodista de extrema derecha Milo Yiannopoulos fue acusado de pedofilia por afirmar, hablando de su relación con un hombre de 29 años cuando él tenía 17, que algunos menores pueden ser lo suficientemente maduros como para consentir las relaciones sexuales con adultos.

Británico de origen griego, Yiannopoulos trabajó desde 2015 hasta 2017 para Breitbart News. Desde 2009, apareció en medios como Sky News o BBC y comenzó a cobrar fama por sus declaraciones. Entre 2011 y 2014, encabezó el periódico digital The Kernel, que creó con amigos de la universidad.

Abiertamente homosexual, Yiannopoulos ha afrontado fuertes críticas por sus comentarios acerca de las personas transexuales, los gais, el feminismo y el movimiento Black Lives Matter, entre otros. Entre sus artículos escritos para Breitbart figuran algunos titulados como ‘El control de la natalidad hace a las mujeres poco atractivas y locas’ (‘Birth Control Makes Women Unattractive and Crazy’) o ‘¿Preferiría que su hija padeciera de feminismo o de cáncer?’ (‘Would You Rather Your Child Had Feminism or Cancer?’).