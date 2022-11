Will Smith está preocupado por su trabajo y volvió a hablar de su incidente con Chris Rock en los Oscar

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El actor Will Smith dijo que “entendería completamente” si los espectadores no están “listos” para ver su nueva película, “Emancipation”, después de abofetear al comediante Chris Rock en el escenario de los Oscar a principios de este año.

Por Infobae

“Emancipation” es la primera película de Smith que se estrena desde el incidente en marzo.

El actor le pegó a Rock en respuesta a una broma que hizo el comediante sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, y su alopecia, una enfermedad autoinmune que causa la caída del cabello.

Desde el incidente, Smith se disculpó varias veces con Rock y fue excluido como miembro de la Academia de Hollywood.

El actor afirmó que entendería si la gente no está lista para ver su película debido a su violento comportamiento. “Entiendo completamente que, si alguien no está listo, lo respetaría absolutamente y le permitiría su espacio para no estar listo”, declaró el ganador del Oscar.

“Mi mayor preocupación es mi equipo: el director Antoine Fuqua ha hecho lo que creo que es el mejor trabajo de toda su carrera”, añadió.

Dijo que su “más profunda esperanza es que mis acciones no perjudiquen a mi equipo”.

“Espero que el material, el poder de la película, puede hacer que abra los corazones de las personas como mínimo para ver, reconocer y apoyar a los increíbles artistas en y en torno a esta película”, dijo Smith.

En “Emancipación”, Smith interpreta a un esclavo llamado Peter que huye de una plantación en Luisiana.

Si el actor recibe una nominación al Oscar por su nueva película, no podrá asistir a la ceremonia.

Smith, quien ganó el Oscar al Mejor Actor por “King Richard” poco después de abofetear a Rock, le pidió disculpas al actor en un video.

“Me comuniqué con Chris por mensaje y me respondió que no está listo para hablar y cuando lo esté, lo hará. Así que te diré Chris, te pido disculpas, mi comportamiento fue inaceptable y estaré aquí cuando estés listo para hablar”, comenzó.

“Quiero disculparme con la madre de Chris. Vi una entrevista que hizo la madre de Chris y fue una de las cosas de ese momento que simplemente no me di cuenta […] no estaba pensando, pero cuántas personas resultaron heridas en ese momento. Quiero disculparme con la madre de Chris, quiero disculparme con su familia”, continuó.

Will Smith también se refirió a Tony Rock -hermano del comediante-, con quien aseguró tenía una estupenda relación de amistad que teme no poder recuperar: “Tuvimos una gran relación… Tony Rock era mi hombre y esto probablemente sea irreparable”.

También se disculpó con todos los actores que estuvieron nominados en sus respectivas categorías, ya que de cierta manera la agresión física que cometió contra Rock opacó su reconocimiento.

Odio cuando decepciono a la gente, me duele emocionalmente saber que no estuve a la altura de la imagen y la impresión que la gente tenía de mí. Estoy profundamente arrepentido sin avergonzarme de mí mismo. Soy humano y cometí un error e intento no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda”, concluyó.