“Brinquen tetas”: Jowell y Randy invitaron a sus fans a mostrarlo todo sobre la tarima (video)

El festival musical de reguetón Flow Fest se ha convertido en uno de los más importantes de México y Latinoamérica debido al gran auge que dicho género musical está teniendo en plataformas vía streaming. Sin embargo, una gran controversia se ha generado en el cierre de la edición 2022.

Como parte del atractivo principal que tenía su último día, el pasado domingo 27 de noviembre, los reguetoneros Jowell y Randy se presentaron ante una gran cantidad de fans en uno de los escenarios principales, sin embargo una polémica invitación y las palabras que externó el dúo puertorriqueño ha generado una ola de críticas severas en su contra.

“Ven pa’ acá, trae la chich* aquí”, fue el inicio de lo que sería un show intermedio donde algunas mujeres subieron al escenario para formar parte de una presentación musical en la que los cantantes las invitaron a dejar todo atributo sin prenda alguna, causando la furia de algunos presentes y abriendo el debate en redes sociales, pues aunque nadie las obligó a nada la propuesta sí fue de ellos.

“Ven, trae la chich* para acá. ¡Oye, pero qué atrevida eres! Ahora me siento mal, es como cabr*na te subo y te sacas las tet*s”, externaba un miembro, mientras el otro buscaba a quién más subir: “Mira, ahí están las chich*s. ¡Que grandes! Porque esta noche no son chich*s, son chichot*s, así que lo que hay hoy es ‘Chich*s pa’ la banda”, agregó.

En ese momento, soltaron la pista, los cantantes comenzaron con el polémico coro y las invitadas se desprendieron de las prendas mientras que los gritos de los asistentes paralizaban la sede, el Autódromo Hermanos Rodríguez. Fue Randy quien aprovechó la oportunidad para poner su rostro en medio del busto de una de las chicas, lo que generó un grito de apoyo al cantante por los fans que estaban en primera fila.

Sin embargo, en redes sociales no ha sido el mismo impacto, sino todo lo contrario. Las críticas han hecho tendencia sus nombres pues más de una mujer ha asegurado que solo se fomentó la cultura del machismo, además de que no se respetó que durante los últimos años algunos artistas han tratado de dejar de sexualizar al género femenino y dicha presentación es su muestra de que no se ha “avanzado en la materia”.

“Real subieron a esas niñas para sexualizarlas, porque sí todos sabemos que no las obligaron pero para que subes a niñas a enseñar su busto”. “Sube a cabrones a que muestren su aparato reproductor masculino y vemos si les divierte como con esas chicas, cerdos”. “En qué momento un festival permite este tipo de cosas, no puedo creer que por culpa de marranos como estos dos nadie tome en serio al género musical”. “No hay debate de que nadie las obligó, aquí el problema está que ellos las invitaron a subir para que pasara eso”. “Suban a hombres y no creo que piensen lo mismo”, ha sido parte de las reacciones que ha tenido el momento.

El Flow Fest encendió la fiesta urbana en CDMX

En la primera jornada del festival dedicado al género urbano se presentaron actos como Micro TDH, Don Chezina, Cauty y Eladio Carrión, que lograron prender los ánimos de alrededor de 80,000 personas, haciendo de dicho festival musical uno de los atractivos juveniles del año.

María Becerra generó altas expectativas en su presentación, sobre todo después del gran año que ha tenido con lanzamientos como Automático. Con un show a nuestro gusto sobrecargado y excesivo en parafernalia, la argentina entregó una presentación mediana en calidad y alta en estamina.

Sin embargo J Balvin fue el máximo protagonista de esta edición, según los asistentes, pues fue uno de los que mejores críticas ha recibido después de su presentación.