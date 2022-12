Lewandowski develó qué le dijo a Messi al final del partido entre Argentina y Polonia

Argentina logró un triunfo clave por 2 a 0 ante Polonia para asegurar su pasaje a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 como primero del Grupo C. Sin embargo, una acción que se produjo sobre el cierre del partido eclipsó todas las miradas.

Por Infobae

En el minuto 94, ya en tiempo de descuento, Lionel Messi se hizo cargo del balón en la zona media del campo, con Robert Lewandowski cerca de su posición. El Diez encaró al delantero del Barcelona y trató de eludirlo gambeteando hacia la izquierda. Pero su rival lo siguió y lo marcó con rigor, usando sus brazos para frenarlo. La jugada continuó hasta que el capitán albiceleste, fastidiado por los agarrones, se detuvo y el árbitro neerlandés Danny Makkelie cobró infracción.

Inmediatamente, Lewandowski volvió a acercarse a Messi y quiso darle la mano, en un gesto de disculpas. Pero La Pulga, visiblemente molesto, evitó al goleador europeo y ni siquiera lo miró. Tras el pitazo final, ambos se reencontraron y dialogaron unos instantes.

Aunque al finalizar el encuentro, el ex Bayern Munich primero prefirió evitar el tema al manifestar que “Intercambiamos dos frases después del partido, pero no quiero hablar de qué”. Luego, en diálogo con Bild, confesó qué fue lo que le dijo al astro argentino durante el partido.

“Hablamos un poco, fue divertido. Le dije a Messi que estaba jugando más a la defensiva que de costumbre, pero a veces eso es lo que necesita el equipo”, explicó. Además, sobre la falta que le cometió, añadió: “Eso es muy raro, sí: estoy en el centro del campo defensivo. Pero sabía que tenía que ayudar al equipo”.

Las primeras palabras de Lewandowski van más en sintonía con las que esbozó Messi en zona mixta. “Me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad”, declaró el rosarino.

Vale recordar que el partido de este miércoles, que fue el primero en que ambas estrellas se enfrentaron a nivel selecciones, vino precedido por la polémica que protagonizaron cuando Messi fue galardonado con el Balón de Oro en 2021 tras la obtención de la Copa América, superando en la contienda al polaco, que tiempo antes había ganado la Champions League y la liga local con el Bayern Múnich.

Cabe recordar que en aquella ocasión, el atacante del París Saint Germain declaró en la premiación que su contrincante debía ser galardonado con el premio de 2020, el cual no se había entregado por la pandemia de COVID-19. Fue entonces que Lewandowski lanzó una crítica: “Pidió uno para mí, pero no me votó para el The Best”, disparó en una charla con la revista polaca Pilka Nozna en referencia al galardón que votan sus colegas.

Recientemente, Lewandowski había evidenciado su descontento al ser consultado sobre esta vieja situación en una conferencia de prensa. Sucedió ante una pregunta realizada por Lucas Beltramo, enviado de TyC Sports, que hacía referencia a supuestas críticas contra el 10. “¿Mi relación con Messi? ¿Cuándo dije eso? ¿Dónde? Deben haberlo visto en Instagram. Nunca dije eso de él”, fue la respuesta del polaco.

Aquella vez, además, el futbolista del Barcelona se refirió al ex jugador de la institución como una “leyenda” del Blaugrana y había descartado que no haya un saludo previo al partido de hoy, en el que ambos fueron capitanes de sus equipos: “¿Por qué no iba a saludarlo? Entre Messi y yo todo está bien. No tengo nada en contra de él, nunca lo he tenido”, insistió.