Emely Barile, la influencer “sifrina” que se hizo viral tras cuestionar la mentalidad “pela bola” de algunos venezolanos (VIDEO)

La reconocida influencer, Emely Barile, anda en el ojo del huracán tras unas controversiales declaraciones emitidas en su red social TikTok, en la cual cuestionó duramente la mentalidad “pela bola” de algunos venezolanos.

La joven detalló que desde hace algún tiempo no se relaciona con personas con menor estatus económico debido a diversas situaciones que le han pasado en su vida.

La bloguera confesó ya no sentirse atraída por esos mensajes que dicen que todas las personas “deben ser iguales”.

“Le deje de hablar a estas personas porque tenían mentalidad de pela bola. Tú puedes tener mentalidad de pela bola con un millón de dólares en el banco (…) Todo es una envidia, una frustración, tenía amigas que no tenían las mismas posibilidades que yo y me venían a criticar (…) me decían que era demasiado sifrina. Y me di cuenta que esa gente no me conviene”, dijo.

Durante este video explicó que también tuvo amigos con menos recursos que son personas increíbles y que buscan progresar cada día.

Las palabras de la joven fueron fuertemente criticadas por diversos usuarios en la red social, quienes no aceptaron los comentarios de la joven.

