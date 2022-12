FBI investiga el ataque contra dos subestaciones eléctricas de EEUU

Click to share on Google News (Opens in new window)

Los residentes de un condado central de Carolina del Norte se enfrentaron el domingo a una segunda noche de clima helado sin electricidad después de que vándalos abrieron fuego contra dos subestaciones eléctricas en lo que las autoridades llamaron un “ataque dirigido”.

Por Reuters

Traducción libre de lapatilla.com

El motivo de la ola de daños del sábado por la noche no estaba claro, dijo el alguacil del condado de Moore, Ronnie Fields. Debido a los apagones, las escuelas estarán cerradas el lunes y posiblemente por más tiempo. Los servicios religiosos dominicales y un conocido campo de golf fueron interrumpidos.

Los incidentes estaban siendo investigados por agencias policiales locales, estatales y federales, incluido el FBI, dijo Fields. La secretaria de Energía de EEUU, Jennifer Granholm, dijo en Twitter que había estado en contacto con Duke Energy Corp (DUK.N) , propietaria de las subestaciones, y que el Departamento de Energía estaba trabajando con otras agencias para investigar y responder.

I've been in contact w/ @DukeEnergy about the vandalism causing power outages for customers in Moore County, NC and the @DOE_CESER team is working w/ federal partners.

Law enforcement is investigating this serious incident and Duke is working around the clock to restore service.

— Secretary Jennifer Granholm (@SecGranholm) December 5, 2022